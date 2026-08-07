NFL: Panthers remontan sobre la hora y vencen a Cardinals en el inicio de la pretemporada

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La pretemporada 2026 de la NFL comenzó con un cierre electrizante. Los Carolina Panthers derrotaron 33-30 a los Arizona Cardinals en el tradicional Juego del Salón de la Fama, disputado en el Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio.

Cuando parecía que Arizona se quedaría con la victoria, el mariscal de campo novato Haynes King lideró una última ofensiva y selló el triunfo con una carrera de cinco yardas hasta la zona de anotación en la jugada final del compromiso.

Un desenlace de película

Los Cardinals recuperaron la ventaja cuando restaban 1:55 por jugar gracias a un pase de anotación de una yarda de Kedon Slovis para Bryson Green, que colocó el marcador 30-27.

Sin embargo, Carolina tuvo una última oportunidad y King respondió con sangre fría. El novato condujo la ofensiva hasta las diagonales y decidió el encuentro con una escapada terrestre que dejó sin tiempo de reacción a la defensa de Arizona.

King y Beck aprovecharon su oportunidad

En un partido en el que ambos equipos reservaron a la mayoría de sus titulares, los reflectores se los llevaron los mariscales de campo que buscan abrirse espacio en sus respectivos equipos.

King, quien no fue seleccionado en el Draft tras ser reconocido como Jugador del Año de la Conferencia de la Costa Atlántica con Georgia Tech, completó 21 de 34 pases para 180 yardas y dos touchdowns. Además, sumó 39 yardas por tierra, incluida la anotación que definió el encuentro.

Por Arizona, Carson Beck dejó una grata impresión en su estreno. El quarterback completó 15 de 19 envíos para 188 yardas y un touchdown, mostrando precisión y confianza durante su tiempo en el campo.

Intercambio de golpes ofensivos

King lanzó un pase de cuatro yardas para touchdown a Anthony Tyus III al inicio del último cuarto, mientras que en la primera mitad ya había conectado con Ja'Seem Reed en una anotación de 15 yardas.

Arizona respondió con una ofensiva de 98 yardas comandada por Beck. El mariscal convirtió una tercera oportunidad con un envío de 35 yardas hacia Jalen Brooks, luego encontró nuevamente al receptor con un pase de 49 yardas y culminó la serie con un touchdown de cinco yardas para Simi Fehoko.

Tras la salida de Beck, Slovis mantuvo el ritmo ofensivo al completar nueve de diez pases para 106 yardas y dirigir la ofensiva que parecía darle el triunfo a los Cardinals antes de la respuesta definitiva de King.

Primeras conclusiones de la pretemporada

Más allá del resultado, el encuentro permitió evaluar a varios jugadores que buscan un lugar en los planteles definitivos. King fortaleció su candidatura para consolidarse como el tercer mariscal de campo de Carolina, detrás de Bryce Young y Kenny Pickett, mientras que Beck ofreció argumentos para convertirse en una alternativa de futuro para Arizona.

El corredor Jeremiyah Love, una de las principales selecciones del Draft por los Cardinals, no vio acción en el compromiso, pese a que había manifestado su deseo de disputar algunos minutos en el primer duelo de la pretemporada.