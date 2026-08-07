De la agencia libre a la capital: El nuevo e ilusionante reto de Stefon Diggs

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Los Washington Commanders han dado un gran golpe mediático y deportivo en la agencia libre de la NFL. Según fuentes del analista Jordan Schultz, la franquicia asegurará los servicios del experimentado receptor abierto Stefon Diggs. El acuerdo, reportado por Adam Schefter de ESPN, contempla un contrato de un año por un valor de hasta 12 millones de dólares.

Esta incorporación le otorga al joven mariscal de campo Jayden Daniels un socio de lujo en el ataque. Diggs llega para complementarse de manera perfecta con Terry McLaurin, elevando considerablemente el techo ofensivo del equipo para la próxima temporada.

Raíces y nuevo comienzo

El estelar receptor viene de militar con los New England Patriots, donde lideró al equipo en recepciones (85) y yardas (1.013). Originalmente, Diggs había expresado a inicios de la pretemporada su firme deseo de jugar en Washington. Cabe destacar que los Commanders serán su tercer equipo en tres años, tras haber vestido los colores de los Houston Texans y los Patriots.

Superando la tormenta legal

Fuera de los emparrillados, el cuatro veces seleccionado al Pro Bowler dejó atrás un momento sumamente complicado. En mayo, Diggs fue declarado inocente de los cargos de agresión a su chef personal durante una disputa salarial. Para tranquilidad de la franquicia, la NFL determinó en junio que no recibiría ninguna sanción bajo su política de conducta.

Una trayectoria de élite en la NFL

A sus 32 años, Diggs sigue demostrando que se mantiene entre los mejores receptores de todo el circuito profesional. Ha superado la barrera de las 1.000 yardas aéreas en siete de sus últimas ocho temporadas disputadas. Desde su llegada a la liga en 2015, ha dejado huella en Minnesota, Búfalo, Houston y Nueva Inglaterra, recordando su impresionante campaña de 2020 con los Bills.