Nueva regla en la NFL: Entrenadores principales podrán delegar la revisión de jugadas

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La NFL implementará una modificación clave para la nueva temporada que cambiará la dinámica en las bandas. A partir de ahora, los entrenadores en jefe podrán delegar una de sus responsabilidades más icónicas y estresantes.

Tendrán la opción de designar a un miembro específico de su cuerpo técnico para iniciar las revisiones de jugadas. La importante noticia fue confirmada este lunes por un funcionario de la liga al periodista Kevin Seifert de ESPN.

Flexibilidad en las reglas de verano

Curiosamente, esta modificación no se anunció durante la habitual reunión anual de dueños celebrada en la primavera. Generalmente, las grandes propuestas de nuevas reglas se someten a una votación formal y mediática en ese evento.

Sin embargo, es una práctica bastante común que la NFL realice pequeños ajustes operativos durante el verano. Estas modificaciones menores al reglamento a menudo se implementan sin requerir la aprobación directa de los propietarios.

Adiós a los pañuelos por emoción

Históricamente, solo el entrenador principal tenía la autoridad exclusiva de lanzar el famoso pañuelo rojo al campo. Con esta actualización, los equipos simplemente deben notificar a los árbitros antes de la patada inicial del partido. Allí indicarán oficialmente si el estratega prefiere cederle esta crucial tarea a otro de sus asistentes de confianza.

En el pasado, varios entrenadores admitieron haber retado decisiones arbitrales impulsados por la frustración del momento. Delegar esta función a un asistente, quien puede analizar la repetición con cabeza fría, aliviará esa carga emocional.

El repunte de los desafíos

Esta decisión de la liga llega en un momento donde las solicitudes de revisión de jugadas están en pleno aumento. Durante la temporada 2025, los equipos registraron un total combinado de 151 desafíos provenientes de las bancas.

Esta abultada estadística representa la cifra más alta de reclamos registrada en el fútbol americano desde 2019. Al contar con un personal designado exclusivamente para esto, las franquicias esperan no desperdiciar sus tiempos fuera.