Nadie gana más que él: el liniero que acaba de hacer historia en Tennessee

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Los Tennessee Titans dieron un contundente golpe sobre la mesa al asegurar el futuro de su línea ofensiva. La franquicia anunció este viernes la firma de una lucrativa extensión de contrato con el guardia Peter Skoronski. Este pacto multianual redefine por completo la escala salarial para los jugadores de su posición.

Un acuerdo que rompe el mercado

Según reportes de Ian Rapoport, periodista de NFL Network, el jugador firmó por cuatro años y 100 millones de dólares. De esta asombrosa cifra, 88 millones están totalmente garantizados por la franquicia. Esto lo convierte automáticamente en el guardia mejor pagado en la historia de la liga.

Con un salario de 25 millones de dólares anuales, el jugador de 25 años supera un récord reciente. Skoronski deja atrás la marca de Tyler Smith de los Dallas Cowboys, quien promedia 24 millones por temporada. Esta inyección de capital demuestra la confianza absoluta de la directiva en su talento.

La gratitud del nuevo millonario

Tras hacerse oficial la noticia, el liniero ofensivo no dudó en expresar su profunda emoción. "Esto es una gran bendición; es un reflejo del trabajo y los sacrificios", destacó en un comunicado oficial. Afirmó que nunca dará por sentado el enorme apoyo que lo ayudó a llegar a la élite.

Además, Skoronski agradeció a la propietaria Amy Adams Strunk, al gerente general Mike Borgonzi y al entrenador Robert Saleh. "Desde que llegué aquí, este es el lugar donde quería estar", confesó el talentoso jugador. Su compromiso con la organización de Nashville luce más fuerte que nunca.

Una apuesta por la estabilidad

Curiosamente, los Titans decidieron recompensar a su estrella antes de que inicie su cuarta campaña como profesional. Al liniero aún le restaban dos años de su contrato de novato, tras haberse ejercido su opción de quinto año. Sin embargo, la gerencia de Tennessee prefirió adelantarse y amarrarlo a largo plazo sin dudarlo.

El gerente general, Mike Borgonzi, explicó que la prioridad de la franquicia siempre será retener a sus mejores piezas. "Estamos encantados de que Peter se quede en Nashville; él sin duda es un pilar para nosotros", concluyó el directivo.

Rendimiento intachable en el emparrillado

La millonaria inversión de los Titans está plenamente respaldada por los impresionantes números del jugador. El egresado de la Universidad de Northwestern ha sido titular indiscutible en 48 partidos a lo largo de tres temporadas. Su durabilidad, fuerza y técnica lo han convertido en un muro infranqueable.

Para dimensionar su nivel, basta con repasar sus estadísticas de la reciente campaña de 2025. Durante todo ese año, Skoronski no se perdió ni una sola jugada ofensiva con su equipo. Ahora, con su futuro económico asegurado, buscará liderar a Tennessee hacia el anhelado campeonato.