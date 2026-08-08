El calvario de Mahomes: la drástica decisión de los Chiefs para proteger a su estrella

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El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, adelantó una noticia crucial sobre Patrick Mahomes. El estelar mariscal de campo probablemente no verá acción en el primer juego de pretemporada. Este esperado encuentro está pautado para el próximo 15 de agosto frente a Los Angeles Rams.

Precaución máxima con la estrella

"Hay bastantes probabilidades de que no lo ponga a jugar", declaró Reid, según información compartida por la cadena ESPN. El veterano estratega dejó abierta la posibilidad de resguardar a su máxima figura durante toda la fase de preparación.

La prioridad absoluta del equipo es no forzar el regreso de su líder ofensivo a los emparrillados. Las probabilidades apuntan a que el cuerpo técnico preferirá mantenerlo seguro en las laterales para evitar cualquier contratiempo físico.

Una dura recuperación en marcha

Actualmente, Mahomes participa en los entrenamientos del campamento, pero sigue bajo estricta observación médica y física. El dos veces MVP de la liga continúa rehabilitándose de una grave rotura de ligamentos cruzado y colateral en su rodilla izquierda.

Esta lamentable lesión ocurrió el pasado diciembre durante un reñido enfrentamiento contra los Chargers. A pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, el mariscal de campo ha mostrado un progreso notable en las prácticas.

La mirada puesta en la semana uno

A pesar de la cautela, el pasador de 30 años está totalmente enfocado en el arranque de la temporada regular. Su gran objetivo es ser titular ante los Denver Broncos el próximo 14 de septiembre. "Soy un competidor y quiero estar en la cancha, pero el proceso de preparación es vital", admitió el jugador.

El mariscal entiende que la última palabra sobre su retorno recaerá exclusivamente en el cuerpo médico y los entrenadores. Cabe destacar que, en sus nueve años de brillante trayectoria profesional, Mahomes jamás se ha perdido una pretemporada completa.

Nueva oportunidad para los suplentes

La potencial ausencia del estelar pasador abrirá la puerta para que otros talentos demuestren su valía en los controles. Justin Fields, Chris Oladokun y el novato Garrett Nussmeier asumirán la ofensiva durante estos juegos amistosos. Ellos buscarán convencer al cuerpo técnico sumando valiosos minutos de juego.

Mientras tanto, la organización espera dejar atrás la amarga campaña pasada, donde registraron una marca perdedora de 6-8. En ese complicado ciclo, el astro cerró el año con 3,587 yardas, 22 anotaciones y 11 pases interceptados.