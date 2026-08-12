Una bofetada de realidad: Rashee Rice reflexiona sobre sus días en la cárcel

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El receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, rompió el silencio sobre los 30 días que pasó encarcelado en Texas. Definió esta difícil etapa durante el verano como una verdadera "bajada de realidad" y una intensa experiencia de aprendizaje personal. Rice ingresó a una prisión del condado de Dallas el pasado 19 de mayo tras violar su libertad condicional.

Esta medida legal fue consecuencia directa de su implicación en un grave accidente de tránsito que dejó múltiples heridos en una autopista texana. Para complicar aún más su situación, apenas una semana antes de su sentencia se había sometido a una cirugía. La intervención buscaba limpiar su rodilla derecha, la cual le causó severas inflamaciones la temporada pasada.

El escape a través de la comedia

Al reflexionar sobre su encierro, el jugador de 26 años fue muy sincero sobre el impacto psicológico que sufrió. “Fue duro. Fue muy duro mentalmente”, confesó el receptor abierto al hablar públicamente por primera vez sobre su turbulenta pretemporada. Afortunadamente, se le permitieron ciertas vías de comunicación con sus compañeros y su preparador físico.

Para mantener el ánimo y no dejarse consumir por el confinamiento, Rice recurrió al humor como válvula de escape. Reveló que pasó gran parte de su tiempo consumiendo rutinas del comediante Kevin Hart en televisión. "A pesar de los momentos difíciles, intenté mantenerme positivo escuchando a Kevin Hart todo lo que pude para reírme", explicó el atleta.

Rehabilitación física y mental

Tras recuperar su libertad en junio, Rice se enfocó inmediatamente en su regreso al campo de juego. Retomó su rehabilitación física en las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, trabajando codo a codo con Patrick Mahomes. El mariscal de campo también se encontraba en un proceso de recuperación tras reparar los ligamentos desgarrados de su propia rodilla.

La presencia y disciplina de Mahomes fueron fundamentales para que el receptor superara los fantasmas de su arresto. "Él era mi motivación cada mañana", aseguró Rice, destacando el apoyo incondicional que recibió de su líder ofensivo. Ahora, su meta es aportar de manera consistente en una ofensiva que busca redimirse tras una complicada temporada.

Un mensaje para los escépticos y aficionados

De cara a su último año de contrato como novato, Rice sabe que su margen de error es mínimo. Las suspensiones y lesiones han limitado su participación a solo 28 partidos en sus primeras tres campañas en la liga. Ahora, no solo debe probar su valía en el campo para asegurar un acuerdo lucrativo, sino recuperar la confianza del público.

Al preguntarle qué mensaje le daría a los fans decepcionados por sus problemas legales, enfatizó la importancia de buscar apoyo emocional. "Busca a alguien en quien apoyarte. No tengas miedo de decir lo que piensas, porque alguien más pasa por lo mismo", aconsejó. Por otra parte, la franquicia anunció la firma del veterano Emmanuel Ogbah para reforzar la defensiva.