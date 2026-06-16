NFL: Rashee Rice sale de prisión y los Chiefs preparan su regreso

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El receptor de los Chiefs, Rashee Rice, recuperó su libertad este martes. Abandonó una cárcel del condado de Dallas tras cumplir 30 días de condena. Su encarcelamiento se debió a la violación de su libertad condicional por dar positivo a THC. Estos problemas legales derivan de su implicación en un grave accidente de tráfico en Texas.

Al salir del recinto penitenciario, el jugador esquivó ágilmente a la prensa. Abordó rápidamente una camioneta que ya lo esperaba para sacarlo del lugar. Días antes de su sentencia, Rice se había sometido a una cirugía en la rodilla derecha. La intervención buscaba aliviar la inflamación causada por residuos acumulados en la articulación.

Impacto en los entrenamientos

Para no frenar su recuperación, un juez autorizó una medida especial. Permitió que el jugador recibiera tratamiento en el Hospital Parkland durante su condena. Debido a todo este proceso legal y médico, Rice estuvo ausente en la pretemporada. Se perdió tanto los entrenamientos voluntarios como el minicampamento obligatorio del equipo.

No obstante, el entrenador en jefe, Andy Reid, se mostró optimista sobre la situación. Reid espera que el receptor se integre a tiempo al campamento de entrenamiento a finales de julio. El cuerpo médico de los Chiefs ha estado monitoreando de cerca su evolución física a distancia.

El respaldo del equipo técnico

Reid destacó la labor de Rick Burkholder, el preparador físico de la franquicia. Explicó que Burkholder se aseguró de que Rice cumpliera con su rehabilitación desde prisión. "Agradecemos que le hayan permitido continuar con su recuperación, han sido excelentes en eso", señaló Reid.

La gerencia y el equipo confían plenamente en el talento de Rice para potenciar la ofensiva. Ha demostrado ser un elemento muy valioso siempre que se encuentra disponible en el campo. Sus recepciones y yardas acumuladas fueron vitales para ayudar a los Chiefs a ganar el Super Bowl en 2023.

Lecciones de vida y futuro

A pesar de su indiscutible talento, las suspensiones y lesiones han limitado su participación. "Aquí seguimos adelante con normalidad", comentó Reid sobre la ausencia temporal de su receptor. El entrenador tiene claro que el equipo deberá arropar al jugador una vez que regrese a las instalaciones.

"Cuando vuelva, debemos ayudarlo a ponerse al día y asegurarnos de que lo entienda todo", afirmó el coach. Reid reconoció con empatía que el joven receptor está atravesando por una situación personal muy compleja. Finalmente, concluyó con una reflexión sobre el crecimiento: "Todos tenemos la oportunidad de aprender de nuestras lecciones de vida".