De la NFL a la cárcel: Darron Lee es acusado formalmente por la muerte de su pareja

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El exapoyador de la NFL, Darron Lee, enfrenta una acusación formal por el asesinato de su pareja. Un gran jurado del condado de Hamilton emitió el fallo este martes, marcando un giro oscuro y trágico en la vida del antiguo deportista profesional.

Gravedad de los cargos

La fiscal de distrito, Coty Wamp, confirmó que el estado desestimó las acusaciones previas de manipulación de pruebas. Ahora, las autoridades se centrarán exclusivamente en buscar una condena por asesinato en primer grado contra el exjugador.

De ser hallado culpable, Lee podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal. Además, los fiscales evaluarán en las próximas semanas si solicitarán la pena de muerte, considerando la brutalidad de este crimen ocurrido en febrero pasado.

Los perturbadores detalles del crimen

La víctima, Gabriella Perpetuo, de 29 años, sufrió un ataque letal. Según el informe del médico forense, la causa del deceso fueron múltiples lesiones por traumatismo contundente, detallando 12 heridas distintas que incluyen fracturas óseas y puñaladas.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso involucra el uso de inteligencia artificial. Los fiscales revelaron que Lee utilizó ChatGPT para consultar cómo tratar heridas graves y obtener asistencia médica sin tener que llamar a la policía.

El acusado presuntamente le preguntó a la plataforma si una simple caída accidental podía justificar la aparición de hematomas en ambos ojos. También consultó cómo se podrían explicar "dos heridas de aspecto punzante" en el cuerpo de una persona.

Un historial marcado por la violencia

Lamentablemente, el comportamiento agresivo no es algo nuevo en el historial legal del exjugador. Al momento de su arresto, Lee ya se encontraba bajo libertad condicional en el condado de Franklin, Ohio, y en Alachua, Florida.

Los registros judiciales oficiales muestran que enfrentaba cargos por tres presuntas agresiones distintas en el pasado. Estos incidentes violentos anteriores involucraron a otro hombre, a su propia madre y a la madre de su hijo.

El declive de su carrera deportiva

Actualmente, el exdeportista de 31 años se encuentra recluido en la cárcel del condado de Hamilton, donde un juez determinó que permanecerá sin derecho a fianza a la espera de su juicio.

Lee, exestrella de la Universidad de Ohio State, fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2016 por los New York Jets. Durante su paso por la liga hasta el año 2020, disputó 58 partidos oficiales como profesional.