NFL: Optimismo en Kansas City por la recuperación y el nuevo contrato de Mahomes

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El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, completó exitosamente el programa de pretemporada del equipo. Esto ocurre apenas unos meses después de someterse a una delicada cirugía para reparar dos ligamentos en su rodilla izquierda.

El entrenador en jefe, Andy Reid, se mostró muy optimista sobre el progreso físico del dos veces MVP de la liga. Confía plenamente en que su jugador estrella estará listo para el inicio del campamento de entrenamiento el próximo mes.

Este jueves, Mahomes fue eximido de la tradicional prueba de carrera con la que Reid concluye sus minicampamentos obligatorios. Sin embargo, el estratega aseguró que el mariscal podría haberla superado sin problemas gracias a su enorme determinación y esfuerzo.

El intenso trabajo fuera del campo

Para acelerar su mejoría, Mahomes decidió pasar esta fase en Kansas City en lugar de su residencia habitual en Texas. Su objetivo principal ha sido continuar trabajando diariamente de la mano con el cuerpo médico y técnico de la franquicia.

Su fisioterapeuta de confianza, Julie Frymyer, ha sido una pieza clave en esta exigente etapa de rehabilitación. Ella es una profesional muy valorada que ya lo ha ayudado a superar con éxito otras lesiones importantes a lo largo de su carrera.

"El proceso debe continuar", señaló Reid, detallando que el jugador alterna sesiones clínicas intensivas con algunos entrenamientos regulares. Todo este calendario está minuciosamente diseñado para garantizar que pueda ser titular en la Semana 1 ante los Denver Broncos.

Pieza clave en un calendario global

La salud del mariscal no solo es vital para las aspiraciones de campeonato de los Chiefs a nivel local. Su presencia en los emparrillados es un atractivo principal en una NFL que continúa su expansión internacional hacia sedes extranjeras como Melbourne.

Reid prefiere ser cauteloso, afirmando que deben evaluar el progreso de la rodilla de su jugador día a día. "En 40 días estará aún mejor, aunque sabemos que en las rehabilitaciones siempre pueden presentarse altibajos", explicó el experimentado entrenador.

A pesar de los posibles estancamientos normales en estos procesos médicos, la evolución clínica de Mahomes ha sido constante. Estar al cien por ciento para las intensas prácticas de finales de julio sería el escenario ideal para toda la organización.

Un compromiso a largo plazo

Las buenas noticias médicas llegaron acompañadas de una histórica reestructuración contractual firmada este mismo miércoles por el jugador. El nuevo acuerdo añade dos años más a su vínculo, asegurando su permanencia en el equipo de Misuri hasta la temporada 2033.

Esta lucrativa extensión eleva su compensación total garantizada a una impresionante cifra base de 504,75 millones de dólares. Además, el contrato incluye diversos incentivos por rendimiento que podrían aumentar el valor final hasta los 522,25 millones.

Al finalizar este acuerdo, Mahomes tendrá 38 años, lo que sugiere que podría culminar su brillante carrera jugando para Kansas City. Reid elogió su profesionalismo, destacándolo como un líder excepcional dentro del campo y un hombre de familia ejemplar fuera de él.