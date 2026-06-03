Inversión a futuro: Los Steelers blindan a Nick Herbig con un contrato millonario

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Los Pittsburgh Steelers han tomado una decisión contundente para asegurar el futuro de su defensiva. El joven cazador de cabezas (pass rusher) Nick Herbig acordó una extensión de contrato por cuatro años y 100 millones de dólares, según informaron Mike Garafolo de NFL Network y Adam Schefter de ESPN.

Este nuevo acuerdo no solo demuestra la enorme confianza de la franquicia en el jugador de 24 años, sino que respalda su impacto inmediato en el emparrillado. Trascendió que el lucrativo contrato incluye una jugosa suma de 42 millones de dólares completamente garantizados.

Un crecimiento constante en las trincheras

Herbig, reclutado originalmente en la cuarta ronda del Draft de 2023, se encontraba a las puertas de disputar el último año de su contrato de novato. Sin embargo, su meteórico ascenso obligó a la gerencia de Pittsburgh a sacar la billetera antes de que el jugador pudiera probar el mercado abierto.

Su rendimiento ha hablado por sí solo en cada campaña. Como novato en 2023 consiguió tres capturas de mariscal de campo, cifra que elevó a 5.5 en la temporada 2024. El año pasado (2025), firmó su mejor año profesional al registrar un récord personal de 7.5 capturas.

Pero su valor va más allá de derribar al pasador. Sus tres balones sueltos forzados durante el último año lo colocaron a la par de la superestrella T.J. Watt como los líderes del equipo en esta categoría, consolidándolo como un auténtico generador de jugadas grandes en momentos clave.

El tridente defensivo está asegurado

Lo más impresionante del nivel de Herbig es que lo ha logrado asumiendo el rol de tercer pasador en la rotación del equipo. El egresado de Wisconsin ha sabido brillar con luz propia compartiendo el terreno y dándole descanso a dos gigantes consolidados: T.J. Watt y Alex Highsmith.

Con este movimiento, la directiva de Pittsburgh logra blindar a sus tres mejores hombres de presión para el futuro previsible. Watt se mantiene amarrado hasta 2028 con un pacto de tres años y 123 millones de dólares, mientras que Highsmith está firmado hasta 2027 por cuatro años y 68 millones.

Al asegurar a Herbig, los Steelers garantizan mantener una de las rotaciones defensivas más temidas, profundas y eficientes de toda la NFL. La presión constante al mariscal de campo rival está más que garantizada en Pittsburgh por las próximas temporadas.