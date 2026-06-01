Bombazo en la NFL: Browns traspasan a Myles Garrett a los Rams

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Los Cleveland Browns concretaron uno de los movimientos defensivos más grandes en la historia de la NFL. Myles Garrett, dos veces Jugador Defensivo del Año, fue enviado a Los Angeles Rams.

A cambio, Cleveland recibe al estelar cazamariscales Jared Verse, además de una selección de primera ronda del draft 2027. También sumaron valiosas selecciones de segundo y tercer nivel para 2028 y 2029.

Aunque los Browns declararon inicialmente a Garrett como intransferible, la directiva angelina mantuvo una persecución incansable. Las negociaciones despegaron tras el reciente draft, cuando Cleveland exigió incluir a Verse obligatoriamente.

Apuesta total por el Super Bowl LXI

El movimiento encaja a la perfección con la agresiva filosofía de la gerencia de los Rams. Con el Super Bowl LXI programado en su propio SoFi Stadium, repiten la fórmula de "todo o nada".

La franquicia californiana revivió la estrategia utilizada en 2021 cuando adquirieron a Matthew Stafford. Al igual que en esa temporada de campeonato, buscan asegurar el título en casa a cualquier costo.

Para armar esta defensiva de élite, los Rams ya habían incorporado recientemente a Trent McDuffie y Jaylen Watson. La llegada de Garrett consolida un frente temible para sus rivales de conferencia.

Impacto financiero y reestructuración

Cleveland planificó este movimiento desde marzo, cuando reestructuraron las bonificaciones contractuales de Garrett. Esta maniobra facilitó su salida y permitirá a los Browns ahorrar aproximadamente 30 millones de dólares.

Jared Verse, originario de Ohio, regresa a casa representando una opción defensiva más joven y económica. La gerencia de los Browns está preparada para ofrecerle una jugosa extensión al finalizar esta campaña.

El gerente general Andrew Berry destacó que la nueva flexibilidad salarial y el capital de draft fortalecen al equipo. Ahora, los Browns proyectan tener hasta 11 selecciones para armar su futuro en el draft de 2027.

Las apuestas y la tendencia de la liga

Garrett, quien viene de imponer un récord histórico de capturas, renunció a su inédita cláusula de no traspaso. El defensivo mantendrá su millonaria extensión de 160 millones de dólares hasta 2030 con su nuevo equipo.

El impacto del canje se reflejó inmediatamente en Las Vegas. DraftKings mejoró las probabilidades de los Rams de ganar el Super Bowl de 8-1 a 13-2, consolidándolos como favoritos en el Oeste de la NFC.

Este acuerdo subraya una clara tendencia en la NFL hacia gerencias dispuestas a tomar grandes riesgos. El canje se suma a los recientes movimientos estelares de figuras como AJ Brown, Micah Parsons y Sauce Gardner.