Debate entre hermanos: Jason y Travis Kelce chocan por el nuevo calendario de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El excentro de los Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo comercial que está tomando la NFL. A su juicio, la organización está arriesgando su esencia al saturar el calendario con partidos fuera de su día tradicional.

"Una de las razones por las que la NFL se hizo tan popular y grande fue porque era un evento", reflexionó el mayor de los hermanos en el podcast New Heights. "El domingo es el día de la NFL, y todo el mundo reservaba su semana para ver los partidos".

Los datos respaldan la preocupación del exjugador. La liga programará 197 partidos los domingos por la tarde para la próxima temporada 2026, una cifra que continúa en descenso tras los 198 de 2025 y los 211 registrados en 2021.

Una expansión que rompe la tradición

La estrategia de diversificación de días es cada vez más agresiva. De hecho, la campaña de 2026 inaugurará un miércoles en lugar de un jueves, cuando los campeones Halcones Marinos de Seattle se midan a los Patriotas de Nueva Inglaterra el 9 de septiembre.

Apenas un día después, los 49ers de San Francisco y los Carneros de Los Ángeles chocarán en Australia. Además, el calendario de este año añade jornadas en las vísperas de Acción de Gracias y de Navidad, sumando 23 fechas exclusivas en horario estelar.

"Con cada día que seguimos añadiendo, nos vamos alejando un poco de eso", añadió Jason, quien teme que el producto pierda el misticismo que genera la expectativa de esperar toda la semana por el domingo de fútbol americano.

La otra cara de la moneda: la visión de Travis

En la acera de enfrente se encuentra su hermano Travis Kelce. El ala cerrada estrella de los Jefes de Kansas City no comparte el escepticismo de Jason y, por el contrario, se mostró sumamente entusiasmado por jugar en fechas poco habituales.

"Creo que es genial, lo digo en serio", replicó Travis. El jugador aseguró que, a pesar del desgaste físico que implican las semanas cortas de preparación, la experiencia de jugar en días festivos como Navidad o Acción de Gracias sigue siendo divertida.

Para el menor de los Kelce, el brillo de las pantallas lo compensa todo. "Si hay una oportunidad de jugar en un partido estelar, me emociono muchísimo, porque esas son las oportunidades que realmente tienes para demostrar tu valía", afirmó.

El negocio internacional no se detiene

A pesar de los debates románticos sobre la tradición, los altos mandos de la NFL tienen clara su hoja de ruta financiera. Los dueños de las franquicias votaron a favor de expandir el calendario internacional de ocho a diez compromisos para la temporada 2027.

Esta histórica resolución elimina además el derecho de veto de las organizaciones. A partir de ese momento, ningún equipo podrá negarse o impedir que ciertos compromisos programados originalmente como locales se trasladen al extranjero.