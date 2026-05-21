La NFL elige a Minnesota para albergar su Draft de 2028

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de las reuniones de primavera celebradas este martes, los dueños de los equipos de la NFL confirmaron oficialmente que la ciudad de Minneapolis, Minnesota, ha sido seleccionada como la sede para el Draft de 2028. Esta decisión marca un hito para la ciudad, que recibirá este evento masivo por primera vez en su historia.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, expresó su entusiasmo ante la noticia:

"Minnesota sabe cómo brillar en los momentos importantes, y lo hemos comprobado de primera mano. En colaboración con los Minnesota Vikings y la organización Minnesota Sports and Events, esperamos traer este evento a una gran comunidad, impulsando un impacto económico positivo en toda la región y ofreciendo una experiencia memorable tanto para los aficionados como para la próxima generación de jugadores".

Un historial de eventos de gran escala

Aunque el Draft es una adición nueva para el calendario de eventos de Minneapolis, la ciudad cuenta con una amplia experiencia albergando citas deportivas de primer nivel. Minnesota ha sido sede del Super Bowl en dos ocasiones, siendo la más reciente el Super Bowl LII, disputado en 2018.

La candidatura de la ciudad fue constante. De hecho, poco después de la conclusión del Draft de 2026, los Vikings mostraron su firme intención de ser anfitriones a través de sus canales oficiales, asegurando estar "listos" para asumir el compromiso.

El éxito de las ciudades anfitrionas

La elección de las sedes del Draft se ha convertido en un fenómeno de gran interés debido a la enorme derrama económica y la alta afluencia de visitantes que atraen. La reciente edición celebrada en Pittsburgh, en 2026, dejó la vara muy alta al establecer un récord histórico de asistencia con 805,000 personas reunidas a lo largo de los tres días del evento.

Esta cifra superó el récord previo, que pertenecía a la ciudad de Detroit, donde se congregaron 775,000 asistentes durante la edición de 2024.

Calendario de los próximos Drafts

Con la designación de Minneapolis para 2028, el calendario de los próximos años para este evento queda definido de la siguiente manera: