Unánime: Nashville es elegida como la casa del Super Bowl de 2030

Suscríbete a nuestros canales

Nashville está de fiesta. Este martes, la NFL confirmó oficialmente que la capital de Tennessee será la ciudad anfitriona del Super Bowl LXIV, programado para el año 2030. La decisión, reportada inicialmente por Albert Breer de Sports Illustrated, fue tomada por votación unánime entre los dueños de los equipos de la liga, marcando un momento trascendental tanto para la ciudad como para la franquicia de los Tennessee Titans.

Esta designación representa la primera vez en la historia que Nashville y los Titans albergarán el evento deportivo más importante de Estados Unidos, consolidando a la ciudad como un destino de primer nivel para la NFL, tras el éxito rotundo que significó organizar el Draft de la liga en 2019.

El nuevo hogar de los Titans

Uno de los factores determinantes para esta elección es la infraestructura. El evento se llevará a cabo en el nuevo Estadio Nissan, cuya inauguración está proyectada para 2027. Este recinto de última generación fue clave para asegurar la candidatura, ya que la NFL busca constantemente estadios modernos que ofrezcan experiencias inigualables tanto para los aficionados como para la transmisión global del encuentro.

La apuesta por este nuevo estadio no solo busca modernizar la experiencia para los fanáticos locales, sino también elevar los estándares para eventos de magnitud internacional, demostrando el compromiso de Nashville con la excelencia deportiva y el desarrollo urbano.

La hoja de ruta hacia el gran juego

Con la confirmación de Nashville para 2030, la NFL ya tiene trazado un camino emocionante para los próximos años, llevando el espectáculo a diferentes regiones clave del país:

2027 (Super Bowl LXI): El evento se celebrará el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

2028 (Super Bowl LXII): Atlanta recibirá el gran juego en el Mercedes-Benz Stadium.

2029 (Super Bowl LXIII): Las Vegas será el escenario elegido para albergar la final.

Esta secuencia de sedes subraya la estrategia de la liga por rotar su evento insignia entre ciudades que ofrecen tanto un mercado sólido como instalaciones de clase mundial, manteniendo la expectativa alta para los aficionados de todo el país.