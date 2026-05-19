Rodgers se reporta: el veterano busca romper la sequía de playoffs en los Steelers

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Aaron Rodgers tiene la capacidad innata de mantener al mundo del fútbol americano en vilo. A sus 42 años, el cuatro veces MVP de la NFL parece no estar listo para cerrar su legendario libro. En el inicio de lo que será su vigesimosegunda temporada en la liga, Rodgers volvió a demostrar que, cuando se trata de él, la expectativa siempre es el protagonista.

En una aparición que tomó a todos por sorpresa, el mariscal de campo se presentó este lunes en el campo de entrenamiento de los Steelers de Pittsburgh para las actividades voluntarias organizadas (OTAs). Con su inconfundible estilo, saltó al terreno vistiendo una camiseta blanca con el número 8, poco después de sellar el contrato de un año que lo vincula nuevamente con el equipo, al cual llevó a conquistar la AFC Norte el invierno pasado.

La llegada de Rodgers al camerino de los Steelers fue recibida con una mezcla de respeto y entusiasmo.

Un reencuentro esperado

Uno de los pilares que sostuvo este regreso fue la relación con el entrenador en jefe, Mike McCarthy. Tras una década de éxitos compartidos en Green Bay, incluyendo la obtención del Super Bowl, la química entre ambos volvió a florecer en Pittsburgh. McCarthy, en su primer año al frente de la franquicia, mantuvo las puertas abiertas durante todo el proceso, dejando claro que el proyecto de los Steelers tenía un lugar privilegiado para un jugador de su calibre.

Meses de especulaciones en medios y redes sociales finalmente quedaron atrás. El "tipo misterioso", como lo describió el linebacker Alex Highsmith, ha puesto fin a la incertidumbre y ha elegido seguir compitiendo por un anillo de campeonato en una ciudad con profundas tradiciones futbolísticas.

Un mentor para el futuro de Pittsburgh

El regreso de Rodgers no solo significa una mejora inmediata para el equipo, sino también una oportunidad inmejorable para los talentos jóvenes. Con los quarterbacks Drew Allar y Will Howard en el roster, la organización gana un mentor de lujo. Allar y Howard podrán aprender de uno de los mejores de la historia durante esta transición en la franquicia, lo que le permite a Pittsburgh posponer la búsqueda de su próximo mariscal de campo franquicia al menos por una temporada más.

Rodgers viene de una campaña sólida, donde registró 24 pases de anotación y solo siete intercepciones. Su decisión de no esperar hasta el minicampamento obligatorio, como hizo el año pasado, envía un mensaje claro al resto de sus compañeros: hay una urgencia palpable por poner fin a la sequía de victorias en los playoffs que aqueja a la organización desde hace casi una década.

Aunque apenas estamos en la etapa de practicar con "pantalones cortos" a mediados de mayo, la calidad sigue intacta. "Incluso en el primer día, hizo un par de lanzamientos magníficos", relató Pittman al ver el nivel de su veterano compañero. "Solo pude pensar: 'Guau, de verdad estoy jugando con Aaron'".