Reunión en el Steel City: Rodgers se perfila para liderar el proyecto de Mike McCarthy

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Parece que el idilio entre el "Acero" y la veteranía no ha terminado. Según ha informado Ian Rapoport de NFL Network, los Pittsburgh Steelers están muy cerca de asegurar el regreso de Aaron Rodgers para la que sería su vigésimo segunda temporada en la liga. Aunque el contrato aún no está firmado, se espera que el mariscal de campo visite las instalaciones del equipo este fin de semana para cerrar los flecos de un acuerdo que lo mantendría en Pensilvania.

Una oferta con sabor a respeto (y un aumento salarial)

La gerencia de los Steelers no se ha andado con rodeos. La oferta presentada la semana pasada no solo busca estabilidad, sino que reconoce el valor de Rodgers en el mercado actual. El acuerdo propuesto incluye un aumento salarial del 10% respecto a lo que percibió la temporada pasada.

Si bien algunos analistas ven esto como una "medida provisional" mientras el equipo desarrolla a su talento joven, para un jugador de 42 años, recibir un aumento tras una eliminación en playoffs es, cuanto menos, un voto de confianza absoluto.

Entre las estadísticas y la cruda realidad de enero

La temporada 2025 de Rodgers con Pittsburgh fue una montaña rusa. Por un lado, logró un récord de 10-6 y se convirtió en el primer QB de la franquicia en lanzar para más de 3,000 yardas desde el retiro de Ben Roethlisberger. Sin embargo, el final fue amargo: una estrepitosa derrota 30-6 ante los Houston Texans en la ronda de comodines, donde Rodgers apenas completó 17 de 33 pases para 146 yardas.

A pesar de ocupar puestos mediocres en índice de pasador (14°) y porcentaje de pases completados (16°) el año pasado, su valor histórico es indiscutible. Con 66,274 yardas de pase, Rodgers se mantiene firme en el quinto puesto de todos los tiempos, acechando los récords de leyendas como Brett Favre y Peyton Manning.

Un vestuario en transición y una presión histórica

Si Rodgers firma, no entrará a un campo vacío. El "cuarto de QBs" de los Steelers está en plena ebullición:

Mason Rudolph: El veterano de confianza.

Will Howard: Seleccionado en 2025, quien busca dejar atrás sus problemas de lesiones en la mano.

Drew Allar: La gran apuesta del draft de 2026 (tercera ronda), proveniente de Penn State, que representa el futuro a largo plazo de la organización.

La misión es clara pero titánica: los Steelers arrastran una racha de 0-7 en sus últimos siete partidos de postemporada. La presión no es solo ganar partidos en noviembre, sino demostrar que, bajo la tutela de McCarthy y el brazo de Rodgers, Pittsburgh puede volver a ser ese equipo temido cuando el frío aprieta en enero.