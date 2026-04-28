El "fenómeno" nigeriano: Uar Bernard, de una zona rural a la NFL sin haber jugado un solo partido

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En la historia del Draft de la NFL se han visto apuestas arriesgadas, pero pocas tan fascinantes como la de Uar Bernard. El joven nigeriano de 21 años ha pasado de vivir en una comunidad rural en África a convertirse en el nuevo miembro de los Philadelphia Eagles, logrando lo imposible: ser drafteado en la séptima ronda sin haber disputado jamás un encuentro competitivo de fútbol americano.

El ascenso de Bernard no es fruto del azar, sino de unas condiciones físicas que los analistas han calificado como "propias de un videojuego". Con una estatura de 1,94 metros y un peso de 139 kilos, lo que realmente dejó boquiabiertos a los ojeadores es su composición corporal: apenas un 6% de grasa, una cifra inaudita para un atleta de su volumen.

Unas marcas que rompieron los radares

El nombre de Bernard saltó a la luz pública gracias al programa de detección de talento internacional de la NFL. Durante las pruebas de evaluación, el nigeriano registró números que lo posicionan en la élite absoluta de la liga antes de debutar:

Salto vertical: 99 centímetros.

Salto de longitud: 3,30 metros.

40 yardas: 4,63 segundos.

Expertos en scouting aseguran que estas cifras nunca se habían visto en un aspirante a tackle defensivo con su tonelaje. Es una combinación de fuerza bruta y explosividad que los Eagles no han querido dejar escapar, confiando en que su capacidad atlética compense su falta de técnica y conocimiento táctico inicial.

El "Sueño Americano" versión 2.0

Para los Philadelphia Eagles, la elección de Bernard es un proyecto a largo plazo. Saben que tienen en sus manos un diamante en bruto que requiere ser moldeado desde cero en el complejo sistema de la NFL. Sin embargo, el potencial de Bernard para destruir líneas ofensivas rivales basándose puramente en su potencia física es un riesgo que la gerencia de Pennsylvania está dispuesta a correr.

La vida de este joven está a punto de dar un giro radical. Del anonimato en las zonas rurales de Nigeria, Bernard se prepara ahora para los campos de entrenamiento profesionales en Estados Unidos. Su historia no es solo una noticia deportiva; es el testimonio de que el sueño americano sigue vigente para aquellos que poseen un talento (y una naturaleza) fuera de lo común.