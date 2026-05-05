Optimismo en los Chiefs: Patrick Mahomes está listo para retomar la actividad

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La reconstrucción de los Kansas City Chiefs ha recibido el impulso que tanto esperaba. El entrenador en jefe, Andy Reid, confirmó este sábado que Patrick Mahomes progresa satisfactoriamente en su rehabilitación y se encamina a participar en la primera serie de prácticas voluntarias del equipo, programadas del 26 al 28 de mayo.

Tras un cierre de 2025 marcado por la incertidumbre, las palabras de Reid traen calma a la organización. "Está en una buena posición para poder hacer algunas cosas", señaló el estratega, según el reporte de Nate Taylor para ESPN. "Si tiene la capacidad de ejecutar ciertos movimientos, lo hará".

Un proceso de recuperación escalonado

El regreso de Mahomes no será inmediato ni total desde el primer día, sino que seguirá el estricto protocolo de la pretemporada de la NFL. Reid explicó que el enfoque actual se centra en la transición entre etapas de entrenamiento.

En la Fase 2 del programa, los jugadores realizan trabajos de campo pero sin contacto físico ni enfrentamientos directos entre la ofensiva y la defensiva. La verdadera prueba de fuego llegará en la Fase 3, donde se permite un nivel de competencia más elevado. No obstante, Reid se mostró sumamente optimista sobre el estado físico de su mariscal: "Creo que está en una posición en la que puede hacer de todo".

El camino tras la cirugía de rodilla

Mahomes está superando uno de los desafíos más grandes de su carrera tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y del ligamento colateral lateral (LCL) en su rodilla izquierda el pasado mes de diciembre. Esta lesión no solo truncó su temporada, sino que puso en duda su disponibilidad para el inicio del ciclo 2026.

Sin embargo, el tres veces ganador del Super Bowl ha mostrado una disciplina férrea en su recuperación. A principios de este año, el propio jugador de 30 años manifestó su intención de estar presente en los campamentos de entrenamiento con un objetivo innegociable: liderar a la ofensiva en la Semana 1 de la temporada regular. En marzo, un video publicado en sus redes sociales ya lo mostraba realizando movimientos de retroceso y lanzamientos, disipando las dudas sobre su movilidad.

La urgencia de redención en Kansas City

La importancia del retorno de Mahomes es absoluta para unos Chiefs que vienen de vivir su año más difícil en más de una década. La temporada pasada, el equipo registró una marca de 6-8 con Mahomes al mando, su peor récord personal desde que asumió la titularidad.

Por primera vez desde 2014, la postemporada de la NFL no contó con la presencia de Kansas City, una anomalía que la gerencia busca corregir de inmediato. Con una división cada vez más competitiva y la presión de volver a los primeros planos, la salud de la rodilla de Mahomes es, sin duda, la variable más crítica para el éxito del equipo en esta nueva campaña.