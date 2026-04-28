El draft de la NFL domina la pantalla: Pittsburgh rompe récords de asistencia

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Lo que antes era una simple reunión administrativa para elegir jugadores se ha consolidado como uno de los mayores espectáculos de entretenimiento en el mundo. La primera ronda del draft de la NFL volvió a demostrar su poder de convocatoria, logrando cifras de audiencia que solo el fútbol americano es capaz de generar fuera de la temporada regular.

Un fenómeno televisivo y digital

De acuerdo con datos proporcionados por la liga y Nielsen, la primera jornada del evento alcanzó un promedio de 13,2 millones de espectadores, sumando tanto las transmisiones por televisión tradicional como las plataformas de streaming.

Esta cifra sitúa a la edición actual como la tercera primera ronda más vista en la historia, solo superada por el fenómeno atípico de 2020 (15,5 millones), cuando el confinamiento disparó los niveles de audiencia, y los 13,6 millones registrados el año pasado. El ligero descenso respecto a la temporada anterior no empaña el éxito, pues confirma que el interés por el futuro de las franquicias se mantiene en niveles de élite.

Omnipresencia en pantallas

El éxito de estas cifras radica en la agresiva estrategia de distribución de la liga. El draft no solo fue una cita para el cable tradicional, sino que estuvo disponible en prácticamente cualquier rincón digital:

Televisión: ESPN, NFL Network, ABC y ESPN Deportes.

Streaming: Disney+, Hulu, NFL+, YouTube y la aplicación de ESPN.

Esta diversificación permite que la NFL capture tanto al aficionado veterano frente al televisor como a las nuevas generaciones que consumen contenido exclusivamente a través de dispositivos móviles.

Pittsburgh: Un nuevo estándar para las sedes

Si las cifras de televisión fueron impresionantes, lo que ocurrió en las calles de Pittsburgh fue simplemente histórico. La ciudad del acero se transformó en el epicentro del deporte mundial, estableciendo una asistencia récord de 805,000 personas durante los tres días que duró el evento.

El jueves, tradicionalmente el día de mayor expectación, también dejó una marca para los libros de historia con 320,000 aficionados presentes solo para la primera ronda. Esta movilización masiva no solo demuestra la pasión de los fans, sino el enorme impacto económico que el draft genera ahora para las ciudades anfitrionas, rivalizando incluso con el impacto de un Super Bowl.