¿Último baile en Pensilvania? Los Steelers lanzan oferta a un Aaron Rodgers indeciso

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La directiva de los Pittsburgh Steelers no está dispuesta a ver cómo su mariscal de campo estrella se marcha sin dar pelea. Según informó Adam Schefter de ESPN, el equipo ha aplicado formalmente la oferta de agente libre sin restricciones a Aaron Rodgers. Esta medida no solo busca retener al veterano de 42 años, sino proteger los intereses de la franquicia ante una posible salida.

Los detalles económicos y el blindaje del Draft

La oferta presentada por Pittsburgh incluye un incremento salarial del 10% respecto a lo que Rodgers percibió la temporada pasada. De aceptar y firmar, el mariscal de campo se embolsaría aproximadamente 15 millones de dólares para la campaña de 2026.

Sin embargo, el movimiento tiene un trasfondo estratégico: si Rodgers decide que su futuro está en otra ciudad y firma con un nuevo equipo, los Steelers recibirían automáticamente una selección compensatoria en el Draft, asegurando que no se iría con las manos vacías.

El cronómetro de la exclusividad

De acuerdo con un memorando obtenido por ESPN, Pittsburgh ha activado una cláusula de control temporal. Si Rodgers no llega a un acuerdo con ningún otro club antes del 22 de julio (o la fecha de inicio del campamento de entrenamiento, lo que ocurra más tarde), los Steelers obtendrán los derechos exclusivos de negociación. Esto cerraría la puerta a cualquier otro postor, dejando a Rodgers con dos opciones: jugar en Pittsburgh o considerar el retiro.

La conexión McCarthy y el factor Drew Allar

A pesar de que el entorno de Rodgers se mantiene en silencio —una "tradición" de incertidumbre que ya vivimos el año pasado—, el optimismo dentro de las instalaciones de los Steelers es palpable. Una fuente cercana al equipo comentó a Brooke Pryor que este movimiento es un procedimiento habitual y confían en el regreso del QB.

Un factor clave en esta ecuación es el nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy. El técnico, que ya compartió glorias con Rodgers en Green Bay, ha confirmado que mantiene una comunicación fluida y frecuente con el jugador.

"Nuestra relación va más allá del campo, y estamos hablando constantemente sobre lo que viene", afirmó McCarthy recientemente.

Por otro lado, la reciente selección de Drew Allar (procedente de Penn State) en la tercera ronda del Draft de 2026 ha levantado cejas. Aunque McCarthy insiste en que la llegada del joven prospecto no condiciona el futuro de Rodgers, la presencia de Allar, junto a Mason Rudolph y Will Howard, sugiere que Pittsburgh está preparando el terreno para el relevo generacional, tarde o temprano.

Un legado inmediato que defender

La urgencia de los Steelers por retener a Rodgers no es casualidad. En 2025, Rodgers demostró que la edad es solo un número al registrar un récord de 10-6 como titular, liderando al equipo no solo a los playoffs, sino a conquistar el título de la AFC Norte. Con este historial reciente, Pittsburgh sabe que, con Rodgers bajo el centro, siguen siendo contendientes directos al Super Bowl.