NFL confirma partido entre 49ers y Vikingos en México para la temporada 2026

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La NFL anunció oficialmente su regreso a México para la temporada 2026, marcando el retorno de un partido de fase regular a la capital mexicana después de tres años de ausencia. El esperado encuentro enfrentará a los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

Este compromiso será además el cierre del calendario internacional de la NFL en 2026, una temporada que contará con nueve partidos fuera de Estados Unidos. La agenda global de la liga incluirá también enfrentamientos en diferentes mercados estratégicos alrededor del mundo.

Entre los partidos más llamativos aparece el duelo en Múnich entre Detroit Lions y New England Patriots, además de compromisos programados en ciudades como Londres, Madrid y otros destinos internacionales. La novedad para esta campaña será el debut de la NFL en mercados nunca antes visitados por la liga, incluyendo Melbourne, Río de Janeiro y París.

NFL regresa a México

La relación de la NFL con México tiene una historia importante dentro de su expansión internacional. Fue precisamente en el entonces Estadio Azteca donde en 2005 se disputó uno de los primeros partidos oficiales de temporada regular fuera de Estados Unidos, cuando Arizona Cardinals se enfrentaron a San Francisco. Desde entonces, la liga ha continuado ampliando su presencia global con partidos oficiales en países como Alemania, Brasil, Irlanda, España y Reino Unido.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dejó claro que la visión de la organización es seguir creciendo internacionalmente. Incluso planteó la posibilidad de que, si la liga adopta en el futuro un calendario de 18 partidos, hasta 16 encuentros podrían disputarse en mercados internacionales.