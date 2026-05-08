Touchdowns en Oceanía: Netflix transmitirá el histórico debut de la NFL en Australia

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La NFL continúa su imparable expansión global y esta vez ha puesto la mira en el hemisferio sur. Según informes de The Associated Press, Netflix será la plataforma encargada de transmitir el duelo de la Semana 1 entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, directamente desde Melbourne, Australia.

Este enfrentamiento no es solo un juego más; marca el primer partido oficial de la liga en suelo australiano y consolida a Netflix como un jugador pesado en la transmisión de deportes en vivo.

Logística y el desafío del reloj

El partido está programado para el 10 de septiembre, con una patada inicial fijada a las 8:35 Pm. (hora del Este de EEUU) y 5:35 Pm. (hora del Pacífico). Sin embargo, el verdadero reto logístico reside en la diferencia horaria.

Debido a que Melbourne se encuentra 14 horas por delante de Nueva York (y 17 horas por delante de la costa oeste), el público australiano disfrutará del encuentro en la mañana del 11 de septiembre. Este duelo es una de las nueve citas internacionales que la NFL ha planeado para esta temporada, subrayando su intención de convertir el fútbol americano en un espectáculo verdaderamente global.

Duelo de titanes en la NFC Oeste

Sobre el emparrillado, el morbo está garantizado. Los Rams actuarán como locales administrativos en este choque de rivales divisionales. El encuentro pondrá frente a frente a dos de los mariscales de campo más destacados de la actualidad:

Matthew Stafford: El veterano mariscal de los Rams llega como el vigente MVP de la liga.

Brock Purdy: El líder de los 49ers busca revancha tras una temporada pasada en la que ambos equipos dividieron honores en su serie particular.

Un inicio de temporada poco convencional

Curiosamente, el calendario de este año presenta una anomalía histórica. La temporada regular arrancará oficialmente el miércoles 9 de septiembre, con los Seattle Seahawks iniciando la defensa de su título tras coronarse en el Super Bowl 60.

Esta será apenas la segunda vez en la era moderna que la NFL inaugura su campaña un miércoles. La única precedencia data de 2012, cuando un conflicto de agenda con la Convención Nacional Demócrata obligó a los Giants y Cowboys a jugar a mitad de semana. En esta ocasión, los rumores apuntan a que Seattle podría estrenar su corona recibiendo a los New England Patriots en una reedición inmediata del último Super Bowl.

El nuevo imperio deportivo de Netflix

La incursión de Netflix en este partido de apertura no es un evento aislado. Tras el éxito de sus transmisiones en el día de Navidad durante las dos últimas temporadas, el gigante del streaming está cimentando su lugar en la NFL.

Además del duelo en Melbourne, se especula que la plataforma podría hacerse con los derechos de partidos clave en la víspera de Acción de Gracias y Nochebuena, además de tener ya asegurados dos encuentros para el día de Navidad. Con esto, la liga parece estar alejándose gradualmente del cable tradicional para abrazar por completo la era del streaming bajo demanda.

Se espera que la NFL haga oficial el calendario completo la próxima semana, justo antes de que las grandes cadenas de televisión inicien sus presentaciones anuales a los anunciantes.