De Australia a Francia: La NFL revela su calendario más ambicioso para 2026

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La espera ha terminado para los aficionados al fútbol americano. La NFL presentó oficialmente este jueves su calendario para la temporada 2026, definiendo el camino de las 32 franquicias a través de 272 partidos de temporada regular. El anuncio confirma que la liga no solo busca mantener su dominio en Estados Unidos, sino consolidar su conquista de los mercados internacionales.

Un inicio atípico

El tradicional puntapié inicial tendrá un matiz distinto este año. Los actuales campeones, los Seattle Seahawks, defenderán su corona en casa al recibir a los New England Patriots el miércoles 9 de septiembre. Esta revancha del último Super Bowl se jugará a mitad de semana debido a una necesidad logística sin precedentes: el debut de la liga en territorio oceánico.

Apenas 24 horas después del inicio en Seattle, Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers protagonizarán un duelo histórico de la NFC Oeste en el Melbourne Cricket Ground de Australia. Este será el primero de los nueve encuentros internacionales programados para 2026, una lista que incluye hitos como el primer partido en Francia, el tercer viaje consecutivo a Brasil y el esperado regreso a México tras cuatro años de ausencia.

Tradiciones y ausencias en la Semana 1

La acción del domingo por la noche (Sunday Night Football) mantendrá viva una de las rivalidades más mediáticas del deporte: Dallas Cowboys contra New York Giants. Este duelo marcará el debut de John Harbaugh en East Rutherford y representa la octava ocasión en los últimos 15 años que estos dos equipos se ven las caras en la jornada inaugural.

Por otro lado, el cierre de la Semana 1 en el Monday Night Football presenta una incógnita de peso para los Kansas City Chiefs. El equipo de Misuri se enfrentará a unos Denver Broncos que les han tomado la medida recientemente, ganando cuatro de los últimos cinco choques entre sí. La gran duda recae sobre Patrick Mahomes, quien se recupera de una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre. Todo apunta a que Justin Fields tendrá la responsabilidad de dirigir la ofensiva de los Chiefs en el arranque de la campaña.

La invasión del calendario festivo

La NFL ha decidido redoblar su apuesta por los días festivos, expandiendo su presencia en fechas clave:

Maratón de Acción de Gracias: Por primera vez, se jugará un partido el miércoles previo a Thanksgiving (transmitido por Netflix), que se suma a la triple jornada del jueves y al ya tradicional encuentro del Black Friday . En total, habrá cinco juegos antes de que termine el fin de semana festivo.

Navidad al estilo NFL: La liga continúa su competencia directa con la NBA por el "rating" decembrino. Este año habrá un duelo estelar en Nochebuena y una cartelera de tres partidos para el día de Navidad.

Un cierre de alto voltaje

Para cerrar con broche de oro la fiebre de los festivos, la liga ha programado una jornada de cuatro partidos con ocho equipos que se perfilan como contendientes al título. El plato fuerte será el reencuentro entre los Rams y los Seahawks, quienes el año pasado entregaron tres de los juegos más emocionantes de toda la liga y ahora prometen definir el rumbo de la división en horario estelar.