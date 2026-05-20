NFL: Rashee Rice enfrenta 30 días de cárcel tras violar su libertad condicional

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Rashee Rice, receptor abierto de los Kansas City Chiefs, deberá cumplir una condena de 30 días de cárcel tras dar positivo en un examen de detección de marihuana. Esta falta constituye una violación directa de los términos de su libertad condicional, la cual le fue otorgada tras su participación en un grave accidente automovilístico en Dallas hace dos años.

La Fiscalía del Estado de Texas ordenó que Rice se presente en la prisión de manera inmediata. Esta medida es parte de la sentencia original impuesta en julio pasado, cuando el jugador se declaró culpable de cargos por delitos graves de tercer grado relacionados con colisión con lesiones corporales y participación en carreras ilegales en una carretera pública.

Impacto en la pretemporada y la postura de la NFL

Este desarrollo legal llega en un momento sumamente crítico para el equipo de Kansas City. Al coincidir con la fase de preparación física, la ausencia de Rice le impedirá participar en las sesiones clave de entrenamiento: los trabajos voluntarios que inician este 26 de mayo y el minicampamento obligatorio programado para el 9 de junio.

Tanto los Chiefs como la NFL han confirmado estar al tanto de la situación. Un portavoz del equipo declaró que mantienen contacto con la oficina de la liga, aunque, al igual que el representante de la NFL, Brian McCarthy, declinaron ofrecer comentarios adicionales sobre las implicaciones disciplinarias futuras.

Antecedentes y el costo de la indisciplina

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando Rice, entonces de 24 años, conducía un Lamborghini Urus a 191 km/h. Tras realizar maniobras temerarias y provocar un accidente múltiple en la autopista North Central Expressway, el jugador abandonó el lugar del siniestro a pie sin prestar auxilio a los afectados.

Más allá de las consecuencias penales, Rice ha enfrentado severos costos económicos y profesionales:

Acuerdos millonarios: Como parte de la resolución del caso, el jugador pagó un millón de dólares a una de las víctimas, además de 115.000 dólares para cubrir gastos médicos.

Historial disciplinario: El incidente previo ya le había costado una suspensión de seis partidos impuesta por la liga debido a la violación de su política de conducta personal.

Estatus contractual: Al estar en el último año de su contrato de novato, sus constantes problemas extradeportivos generan dudas importantes sobre su valor de mercado y su futuro con cualquier equipo de la liga.

El rendimiento en el campo vs. la disponibilidad

A pesar de su talento innegable —registrando 156 recepciones, 1797 yardas y 14 touchdowns desde su llegada a la NFL en 2023—, la carrera de Rice se ha visto frenada por factores externos y físicos. Sumado a sus problemas legales y la suspensión, una lesión de rodilla accidental (ocurrida tras un contacto fortuito con su mariscal de campo, Patrick Mahomes) ha limitado su participación a solo 28 partidos en sus tres temporadas.

El optimismo que Rice mostró el año pasado, cuando aseguró haber aprendido de sus errores y haber "cambiado por completo", hoy se ve empañado por este nuevo incidente que, una vez más, pone en duda su madurez y compromiso con su carrera profesional.