La NFL apuesta por la expansión global: Aprueban incremento de partidos internacionales

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La NFL ha dado luz verde a una importante expansión de su calendario fuera de las fronteras estadounidenses. Los propietarios de los equipos aprobaron este martes elevar el tope a 10 partidos internacionales para las temporadas venideras.

Esta cifra representa el máximo permitido actualmente bajo el convenio colectivo vigente con la Asociación de Jugadores de la NFL; sin embargo, el comisionado Roger Goodell ha dejado clara su visión a largo plazo: alcanzar un total de 16 partidos fuera de Estados Unidos.

Un calendario récord y presencia en cuatro continentes

La liga atraviesa su momento de mayor alcance global. Para esta próxima temporada, se ha programado un récord histórico de nueve encuentros internacionales distribuidos en cuatro continentes. La diversificación de los destinos es clara, incluyendo hitos importantes:

Nuevas sedes: Se llevarán a cabo los primeros partidos de temporada regular en Francia y Australia .

Mercados emergentes: Río de Janeiro se estrenará como sede.

Consolidación: Se mantendrán citas clave en Londres (con tres partidos), Múnich, España y Ciudad de México.

"Nuestra estrategia no es de una sola vez; el objetivo es regresar a los mercados que estamos consolidando", explicó Peter O'Reilly, ejecutivo de la NFL. La liga ya mira hacia el futuro, evaluando regiones complejas pero con gran potencial, como Asia, destacando a Japón como un mercado de particular interés para los próximos años.

¿Es posible una Super Bowl internacional?

El debate sobre la viabilidad de llevar el "Gran Juego" fuera de Estados Unidos sigue presente en las conversaciones internas de la liga. Si bien O'Reilly reconoce la dificultad logística, no cierra la puerta a esta posibilidad en un futuro lejano.

"A medida que visitamos nuevos estadios alrededor del mundo, nos hacemos una mejor idea de esas instalaciones. Percibimos la pasión, las alianzas gubernamentales y del sector privado; creo que todo eso fortalece la base necesaria para que, quizás algún día en un futuro lejano, podamos tener una Super Bowl internacional".

O'Reilly también señaló el papel fundamental de estadios como el del Tottenham en Londres, que fueron diseñados específicamente pensando en la NFL desde su concepción, facilitando la viabilidad de estos eventos. No obstante, la liga mantiene el equilibrio, considerando la enorme demanda y el impacto económico que las ciudades estadounidenses generan al albergar el evento, como se ha visto recientemente en Nashville.

Cambios en las reglas de localía

Finalmente, la liga ha aprobado una resolución que elimina la facultad de los equipos de proteger dos partidos de su calendario para evitar que sean trasladados al extranjero. Esta medida, sumada al incremento de juegos, subraya el compromiso total de la NFL con su internacionalización, garantizando que los equipos estén más disponibles para formar parte de este crecimiento global sin restricciones de protección de localía.