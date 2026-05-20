NFL responde a la investigación del fiscal general de Florida sobre sus políticas de diversidad

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El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la liga se encuentra en pleno proceso de cooperación con el fiscal general de Florida, James Uthmeier, tras haber recibido una citación judicial formal el pasado 13 de mayo. La oficina del fiscal está llevando a cabo una investigación para determinar si las políticas laborales de la liga, centradas principalmente en la "Regla Rooney", incurren en posibles violaciones a los derechos civiles.

Durante las reuniones de la liga celebradas recientemente en Orlando, Goodell subrayó la postura de la organización:

"Hemos sido claros respecto a nuestros programas. Los evaluamos constantemente no solo para mejorarlos, sino para asegurar que cumplan con la ley. Estamos colaborando con el fiscal general y compartiremos toda la información pertinente. Estamos convencidos de que nuestro actuar se mantiene dentro del marco legal y que, además, genera un impacto positivo".

El origen del conflicto legal

La tensión entre la liga y la oficina del fiscal general escaló en marzo, cuando Uthmeier advirtió sobre posibles medidas coercitivas si la NFL no suspendía la Regla Rooney.

Esta normativa, establecida hace más de dos décadas, exige que los equipos entrevisten al menos a dos candidatos de minorías para puestos de alto nivel, como entrenadores en jefe, gerentes generales y coordinadores, así como al menos a uno para el cargo de entrenador de mariscales de campo.

En su comunicación oficial hacia la NFL, Uthmeier calificó la regla como una forma de "discriminación flagrante por motivos de raza y sexo".

Documentación requerida y la visión del futuro

Como parte de la citación, la liga ha sido requerida para presentarse ante la oficina del fiscal en Tallahassee el próximo 12 de junio. Para esta comparecencia, se ha solicitado una extensa documentación que abarca informes de diversidad, censos de entrenadores y encuestas demográficas detallando la raza y el género del personal técnico de los equipos desde 2017 hasta la actualidad.

Uno de los puntos centrales de esta investigación es el "Programa Acelerador", una iniciativa creada en 2022 para fortalecer la diversidad en los cuerpos técnicos y puestos ejecutivos, facilitando el contacto entre candidatos y los dueños de las franquicias.

Evolución y ajustes en el programa de diversidad

Tras una pausa en mayo del año pasado, la liga relanzó su programa acelerador esta semana en Orlando. Un cambio notable en esta nueva etapa es la inclusión de participantes que no pertenecen a minorías; de hecho, casi el 50% de los asistentes de este año fueron hombres blancos.

Respecto a esto, el comisionado Goodell defendió el propósito del programa: "El objetivo es que los candidatos —que representan a lo mejor de lo mejor— tengan la oportunidad de darse a conocer y desarrollarse profesionalmente. Hemos escuchado comentarios positivos; los participantes aprecian la oportunidad y consideran que las sesiones les han sido sumamente útiles para avanzar en sus carreras".