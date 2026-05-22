NFL: Matthew Stafford asegura su futuro con los Rams tras una temporada de MVP

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Los Angeles Rams han garantizado la continuidad de su líder bajo el centro. El jueves, la organización anunció oficialmente una extensión de contrato para Matthew Stafford, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL. Este acuerdo, reportado inicialmente por Adam Schefter de ESPN, sella un vínculo por un año adicional y una cifra base de 55 millones de dólares, con la posibilidad de escalar hasta los 60 millones gracias a diversos incentivos.

Con este nuevo compromiso, el mariscal de campo de 38 años se asegura una estancia de dos años más en Los Ángeles, con un valor total remanente que podría alcanzar los 105 millones de dólares.

El contexto de una carrera longeva

Stafford, quien se prepara para iniciar su decimoctava temporada en la liga, llega a este punto de su carrera en su mejor momento profesional. Tras haber sido galardonado con su primer premio MVP, el veterano muestra una estabilidad financiera que refleja su valor incalculable para los Rams. Cabe recordar que la franquicia había realizado ajustes contractuales en los últimos dos años, pero esta extensión brinda una claridad necesaria al equipo, cuya vinculación previa con el jugador finalizaba al concluir la campaña 2026.

El tres veces seleccionado al Pro Bowl, quien inició su trayectoria en 2009 con los Detroit Lions, encara ahora su sexta temporada vistiendo el uniforme de los Rams, equipo al que guió a la gloria en el Super Bowl LVI junto al entrenador Sean McVay.

Entre la élite salarial de la NFL

La firma coloca a Stafford en un club exclusivo. Al igual que otras figuras como Dak Prescott, Joe Burrow y Josh Allen, el estelar de los Rams formará parte del selecto grupo de mariscales de campo que percibirán un salario promedio superior a los 50 millones de dólares anuales. Este ajuste es consistente con el mercado actual de la liga y resalta la posición de Stafford como una pieza fundamental y competitiva en el panorama de la NFL.

Rendimiento estelar y miras al futuro

Lejos de mostrar signos de declive, Matthew Stafford firmó una temporada 2025 magistral. El egresado de la Universidad de Georgia lideró a toda la liga con 4,707 yardas aéreas y 46 pases de touchdown, manteniendo una eficiencia notable con apenas ocho intercepciones. Bajo su mando, el equipo logró llegar hasta el Campeonato de la NFC, donde se despidieron tras una dura derrota ante los Seattle Seahawks.

Además de su vigencia, Stafford continúa ascendiendo en los libros de historia: actualmente ocupa el sexto lugar en la lista de todos los tiempos en yardas aéreas de temporada regular, con un acumulado de 64,516 yardas.

La sombra del relevo

A pesar de la confianza absoluta en el veterano, los Rams también han comenzado a pensar en el horizonte. En el pasado Draft, la organización utilizó su selección número 13 para adquirir al prometedor mariscal Ty Simpson. La presencia de este talento joven sugiere que, aunque Stafford mantiene el mando absoluto del equipo, los Rams están trabajando simultáneamente en una transición estratégica a largo plazo, permitiendo que Simpson aprenda de uno de los mejores estrategas de la era moderna de la NFL.