NFL: Este jugador de las Águilas de Filadelfia es detenido por conducir a exceso de velocidad

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Nolan Smith Jr., ala defensiva de los Philadelphia Eagles, fue detenido la semana pasada en el estado de Georgia tras ser interceptado mientras conducía a una velocidad de 217 km/h, casi el doble del límite permitido de 113 km/h. De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Twiggs, el jugador de la NFL enfrenta cargos por exceso de velocidad y conducción temeraria.

Tras su detención el pasado 15 de mayo, Smith fue trasladado a las autoridades locales, donde pagó la fianza correspondiente y fue puesto en libertad poco tiempo después. Aunque tiene programada una comparecencia ante la corte para el 15 de julio, un representante del sheriff aclaró que el jugador podría evitar presentarse físicamente si opta por liquidar las multas pendientes.

Trayectoria y compromiso con los Eagles

El jugador, originario de Savannah, Georgia, fue la trigésima selección global en el draft de 2023. A lo largo de sus tres temporadas en la liga, ha consolidado su perfil defensivo acumulando 25 golpes al mariscal de campo, 10.5 capturas y 10 tacleadas para pérdida de yardas, además de participar activamente en la recuperación de balones sueltos.

Su entrega en el terreno de juego ha sido notable, destacando especialmente su participación en la ruta de Filadelfia hacia el Super Bowl LIX. Smith fue clave en los playoffs con cuatro capturas y cinco golpes al mariscal. Es recordado por su determinación al permanecer en el campo durante la victoria contra los Kansas City Chiefs, a pesar de sufrir un desgarro en el tríceps que, más tarde, lo obligaría a someterse a una intervención quirúrgica.

Un patrón preocupante en el entorno de Georgia

Este suceso ha generado especial atención debido a la reincidencia de incidentes de tránsito que involucran a jugadores con pasado en la Universidad de Georgia. Smith no es el único caso reciente: su compañero en los Eagles, Jalen Carter, se declaró culpable en 2023 de cargos menores por conducción temeraria y carreras ilegales, derivado de un trágico accidente en el que perdieron la vida Devin Willock y Chandler LeCroy.

Por el momento, los Philadelphia Eagles, que inician sus actividades organizadas de equipo este martes, no han emitido una postura oficial sobre el caso de Smith, manteniendo un silencio que se ha extendido tras las consultas realizadas por la prensa especializada.