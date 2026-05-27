El regreso de Patrick Mahomes: primeros lanzamientos en los entrenamientos voluntarios

Los Kansas City Chiefs compartieron este martes un alentador video de Patrick Mahomes. En las imágenes, se observa al mariscal de campo realizando lanzamientos en el césped. Esto ocurrió durante el primer día de los entrenamientos voluntarios del equipo.

Aún se desconoce la carga de trabajo exacta que tuvo el jugador durante esta práctica. La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación. Los periodistas recién podrán presenciar los entrenamientos a partir de este jueves.

Una recuperación a paso firme

A principios de marzo, Mahomes ya había publicado un video personal mostrando sus avances. Esto sucedió apenas tres meses después de sufrir una grave lesión en su rodilla. En aquel momento, padeció una rotura de ligamentos cruzado anterior y colateral lateral.

La fuerte lesión ocurrió durante un partido de la Semana 15 frente a Los Angeles Chargers. Ante este panorama, el entrenador en jefe, Andy Reid, se mostró optimista a principios de mayo. Destacó el compromiso del jugador y la buena evolución de su físico.

"Está en buena forma para poder hacer algunas cosas", señaló Reid ante la prensa. El estratega aclaró que, si su cuerpo se lo permite, Mahomes participará activamente. Además, recordó que en esta segunda fase de la pretemporada aún no existe el contacto físico.

La mira puesta en el gran debut

Según reportes del periodista Nate Taylor, el mariscal ha pasado gran parte de su receso trabajando. Mahomes ha utilizado constantemente las instalaciones de Kansas City para enfocarse en su rehabilitación. Su gran meta es estar totalmente sano para el inicio de la campaña.

El equipo tiene programado su debut para la Semana 1, en un atractivo partido de lunes por la noche. Los Chiefs recibirán a los Denver Broncos en el imponente Arrowhead Stadium. Se espera que, para ese encuentro divisional, el líder ofensivo esté en el campo.

En su temporada anterior, el jugador de 30 años registró 3.587 yardas aéreas, 22 anotaciones y 11 intercepciones. Pese a su esfuerzo, la franquicia quedó dolorosamente fuera de los playoffs por primera vez desde el año 2014.