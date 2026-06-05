Los Packers amarran a su estrella: Así es la lucrativa extensión para Christian Watson

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Los Green Bay Packers han garantizado la permanencia de una de sus armas ofensivas más peligrosas. El receptor abierto Christian Watson y el equipo acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 110,5 millones de dólares; así lo dio a conocer el periodista de ESPN, Adam Schefter.

Este nuevo convenio del talentoso jugador incluye una impresionante bonificación por firma garantizada de 31 millones de dólares.

Por su parte, la organización de Wisconsin anunció oficialmente el acuerdo este jueves mediante un comunicado. Sin embargo, y como suele ser habitual en sus políticas internas, los directivos declinaron revelar públicamente las cifras exactas del pacto.

Regreso triunfal tras la adversidad

A sus 27 años, Watson acaba de protagonizar una temporada 2025 brillante y llena de resiliencia. El atleta demostró estar en óptimas condiciones tras superar una grave lesión de ligamento cruzado anterior que frenó su campaña de 2024.

Pese a jugar únicamente 10 partidos tras su recuperación, el impacto que tuvo en el emparrillado fue innegable. El receptor registró 35 atrapadas, sumando un total de 611 yardas y cruzando las diagonales en seis ocasiones diferentes.

Su explosividad fue tan contundente que lideró a toda la NFL en la estadística de yardas por recepción, promediando 17,5. Además, el analista Rob Demovsky destacó que el receptor logró conseguir 17 jugadas de gran yardaje (16 yardas o más).

Más protagonismo en el esquema ofensivo

El imponente jugador de 1,93 metros de estatura estaba a punto de entrar en su último año de acuerdo laboral. Según el portal especializado Spotrac, Watson había firmado una extensión corta de 11 millones de dólares en septiembre de 2025.

De cara al futuro, el panorama luce inmejorable para el exjugador de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Se proyecta que Watson se convierta en el blanco principal de la ofensiva y reciba una cantidad mucho mayor de pases.

Esta oportunidad de brillar como líder crece significativamente tras los recientes movimientos del equipo. Romeo Doubs partió hacia los New England Patriots en la agencia libre, y la franquicia traspasó a Dontayvion Wicks a los Philadelphia Eagles.

El núcleo aéreo del futuro

Con esta jugada en las oficinas, Watson es el segundo receptor de los Packers en ser recompensado en esta temporada baja. En abril, el club también aseguró el talento de Jayden Reed mediante un contrato de tres años y 50,2 millones de dólares.

Desde que fue seleccionado en el draft de 2022, Watson acumula 133 recepciones, 2.264 yardas y 20 touchdowns. Estos impresionantes números, combinados con su nuevo estatus contractual, lo consolidan como el referente principal del ataque aéreo.

El arsenal de los Packers estará respaldado por una interesante mezcla de juventud que incluye a Reed, Matthew Golden, Bo Melton y Skyy Moore. Además, la ofensiva espera potenciar su ataque cuando el ala cerrada Tucker Kraft se recupere completamente de su rotura de ligamentos.