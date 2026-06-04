Russell Wilson anuncia su retiro de la NFL y da el salto a la televisión

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El veterano mariscal de campo, Russell Wilson, anunció oficialmente este miércoles su retiro de la NFL tras 14 temporadas como profesional. Su decisión marca el fin de una de las carreras más destacadas de la última década.

Con este movimiento estratégico, el pasador de 37 años disipó cualquier duda sobre su continuidad en el terreno de juego. Atrás deja una larga trayectoria donde vistió los uniformes de Seattle, Denver, Pittsburgh y Nueva York.

Sin embargo, su futuro cercano seguirá ligado al fútbol americano, pero ahora desde una cabina de transmisión. Esta semana, el exjugador cerró un acuerdo para convertirse en el nuevo analista principal de la cadena CBS Sports.

El legado imborrable en Seattle

Seleccionado por los Seahawks en la tercera ronda del draft de 2012, el talento proveniente de Wisconsin sorprendió a la liga de inmediato. Rápidamente, se ganó la titularidad en su primer año como novato.

Wilson superó en la competencia a Matt Flynn, un veterano recién firmado por la franquicia, y asumió el control del equipo. Bajo su liderazgo, Seattle alcanzó los playoffs en cinco temporadas consecutivas.

Su mayor logro llegó al levantar el preciado Trofeo Lombardi con una aplastante victoria en el Super Bowl XLVIII. Al año siguiente regresó al gran juego, aunque sufrieron una dramática derrota ante Nueva Inglaterra en los segundos finales.

Un turbulento tramo final de carrera

Wilson se marcha como el líder histórico en yardas por pase de los Seahawks, donde fue titular por una década. Sin embargo, su traspaso en 2022 hacia los Broncos de Denver cambió drásticamente su panorama.

Pese a firmar una millonaria extensión de 245 millones de dólares, su etapa en Denver no cumplió con las expectativas. Registró un récord de 11-19, fue enviado al banquillo en 2023 y posteriormente liberado.

Sus últimas campañas fueron transitorias, asumiendo un rol de veterano. Firmó con los Steelers en 2024 y finalizó su carrera jugando para los Giants en 2025, donde terminó cediendo el puesto titular al novato Jaxson Dart.

Un lugar asegurado entre los grandes

A pesar de las dificultades en el ocaso de su carrera, su currículum individual es indiscutible. Fue seleccionado a 10 ediciones del Pro Bowl y sumó una importante nominación al segundo equipo All-Pro.

Finalmente, Wilson se despide del fútbol americano profesional dejando una huella estadística profunda. Sus 46.966 yardas por pase lo consolidan en el decimosexto puesto histórico de la liga, asegurando su lugar en la historia del deporte.