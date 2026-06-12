Sin castigo de la NFL: Stefon Diggs absuelto por la liga tras su juicio

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El periodista Ian Rapoport, de NFL Network, informó que la liga notificó formalmente a Diggs este viernes. Tras concluir la investigación, determinaron que no hay pruebas suficientes para castigarlo bajo la política de conducta personal.

El receptor, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, enfrentaba acusaciones graves de estrangulamiento y agresión con lesiones. Los cargos surgieron por una supuesta disputa con su antiguo chef personal, pero el tribunal lo absolvió el 5 de mayo.

El reglamento de la liga

Es importante recordar que la NFL tiene la facultad de sancionar a un jugador de forma independiente, incluso si la justicia ordinaria lo declara inocente. Sin embargo, la resolución de este viernes descarta por completo cualquier castigo deportivo.

Futuro en la agencia libre

Diggs jugó la temporada 2025 con los New England Patriots, sumando 85 recepciones, 1,013 yardas y cuatro touchdowns para ayudarlos a llegar al Super Bowl. A pesar de su buen rendimiento, el equipo decidió rescindir su contrato al inicio de la baja temporada.

Con las recientes incorporaciones de estrellas como A.J. Brown y Romeo Doubs, los Patriots saturaron su plantilla de receptores. Esto dejó sin espacio al veterano, quien ahora busca acomodo en un nuevo destino.

El mercado veraniego

Ahora que el panorama legal de Diggs está completamente limpio, el receptor se convierte en una pieza atractiva en el mercado. Es muy probable que encuentre un nuevo equipo durante el receso de verano o en los campamentos de entrenamiento.