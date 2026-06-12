Incertidumbre en los Ravens: la vacante que preocupa a Lamar Jackson

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Los Baltimore Ravens enfrentan un panorama complicado tras la salida de Tyler Linderbaum, quien hizo historia al firmar el contrato más lucrativo para un centro en la NFL. El equipo no logró sumar un reemplazo de peso en la agencia libre ni reclutó a un pívot en el draft.

Incertidumbre en las prácticas

Al comenzar los entrenamientos, la mayor incógnita era saber quién le pasaría el balón a Lamar Jackson. El misterio sigue sin resolverse, incluso después de que Baltimore concluyera su preparación previa al campamento de entrenamiento con el minicampamento obligatorio.

Durante estas sesiones, Danny Pinter y Jovaughn Gwyn se alternaron los ejercicios con el primer equipo. Por su parte, Corey Bullock, quien fuera el suplente de Linderbaum la temporada pasada, sigue recuperándose de una lesión, pero se espera que participe en julio.

La postura de Lamar Jackson

Esta rotación constante recuerda el viejo dicho del legendario John Madden: "Cuando tienes tres pívots, en realidad no tienes ninguno". La falta de un titular indiscutible genera dudas legítimas sobre la estabilidad de la línea de cara a la temporada 2026.

Pese a las dudas externas, Lamar Jackson respaldó públicamente a sus compañeros. El mariscal de campo estrella aseguró que el grupo está compitiendo a un buen nivel y afirmó que se siente conforme con las opciones actuales que tiene el equipo.

Una batalla sin contacto

No obstante, los elogios en esta etapa deben tomarse con cautela, ya que los entrenamientos de primavera se realizan sin contacto físico. La verdadera evaluación para los aspirantes comenzará cuando se equipen con almohadillas y choquen en el emparrillado.

"La competencia está bastante equilibrada ahora mismo", admitió el entrenador de la línea ofensiva. El cuerpo técnico reconoció que la situación real se aclarará una vez que comiencen las prácticas con indumentaria completa y máxima intensidad.

El riesgo para la nueva ofensiva

Definir al centro titular será crucial para el nuevo coordinador ofensivo, Declan Doyle. Si la línea central falla, todo su sistema táctico podría desmoronarse, afectando directamente el ritmo de juego y la protección de Jackson.

A pesar de los riesgos, Jackson se mostró entusiasmado con el nuevo esquema de Doyle, destacando su creatividad y atención al detalle. Sin embargo, si no encuentran pronto un pívot confiable, los rivales podrían arruinar sus planes desde el primer segundo de la jugada.