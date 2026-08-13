El impresionante récord millonario de los Dallas Cowboys en la NFL

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El valor comercial de la NFL sigue rompiendo todos los esquemas financieros en el mundo del deporte. Según el más reciente informe del portal especializado Sportico, las valoraciones de la liga han experimentado un alza histórica sin precedentes.

El promedio del valor de los equipos aumentó un 31% interanual, alcanzando los 9.340 millones de dólares. Este impactante salto representa el mayor incremento registrado desde que la firma comenzó a realizar estas evaluaciones económicas en el año 2020.

Gran parte de este exponencial crecimiento se debe a los lucrativos acuerdos televisivos y operativos de la liga. Además, los robustos ingresos por patrocinios globales consolidan a las franquicias de fútbol americano como verdaderas potencias empresariales.

El imperio de la estrella solitaria

En la cima de esta inmensa montaña de dinero se encuentran, una vez más, los Dallas Cowboys. La emblemática franquicia texana encabeza esta prestigiosa clasificación económica por séptimo año de manera consecutiva, reafirmando su poderío comercial.

Actualmente, el equipo propiedad del magnate Jerry Jones ostenta una asombrosa valoración de 15.500 millones de dólares. Esta estratosférica cifra no solo domina ampliamente a la liga, sino que es la más alta para cualquier organización deportiva a nivel mundial.

Movimientos en la élite millonaria

El selecto grupo de los cinco equipos más valiosos también incluye a organizaciones de gran mercado tradicional. Los New York Jets, por ejemplo, lograron colarse en esta codiciada lista con una valoración estimada en 10.350 millones de dólares.

Por su parte, los Atlanta Falcons también hicieron ruido comercial al ingresar al codiciado top 10 tras alcanzar los 9.780 millones de dólares. Mientras tanto, los Seattle Seahawks ocupan un sólido puesto número 12 dentro del ranking general de la liga.

El caso de Seattle es muy particular para el mercado, ya que la franquicia fue vendida el pasado mes de julio. Esta histórica transacción se cerró por 9.610 millones de dólares, marcando un récord de venta absoluta dentro de la NFL.

El fondo de la tabla y el método de cálculo

En el otro extremo del espectro financiero de la liga se ubican los Cincinnati Bengals, valorados en 7.400 millones de dólares. Con esta enorme cifra, el equipo de Ohio paradójicamente se mantiene en el último puesto de la liga por séptimo año al hilo.

A pesar de estar en el fondo económico de la NFL, los Bengals siguen siendo un verdadero gigante comercial global. Su envidiable valoración actual aún les permite figurar cómodamente entre las 40 franquicias deportivas más valiosas del planeta.

Para establecer este ranking oficial, Sportico utiliza una rigurosa metodología integral y detallada. El cálculo final se obtiene combinando el valor empresarial neto de la franquicia con sus negocios vinculados y el patrimonio inmobiliario del equipo.