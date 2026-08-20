NFL: A.J. Brown ya está apabullando a sus rivales con Patriots

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A.J. Brown es una de las mejores incorporaciones de la temporada 2026 de la NFL. Sus primeras impresiones en New England Patriots no fueron las mejores, pero poco a poco está destrozando a sus rivales. El receptor abierto tiene una tarea clara, volver a la cima con de la liga.

Esta semana A.J. Brown fue el jugador más destacado durante las prácticas conjuntas de Patriots e Eagles. El WR se cansó de humillar a sus rivales en una entrenamiento abierto para el público. De hecho, fue alabado por uno de sus ex compañeros, campeón con Philadelphia.

Kenyon Mitchell campeón del Super Bowl LIX con Brown, destacó al nuevo jugador de New England: "Se vio un poco mejor, un poco más rápido. Como dije, es un gran receptor. Seguirá mejorando". Palabras de un jugador que pese a conocerlo, lo enfrentó y fracasó en contenerlo.

¿Contra quién debuta Patriots en la temporada 2026 de la NFL?

New England Patriots debutará contra Seattle Seahawks en lo que será una revancha del último Super Bowl. El juego será el próximo miércoles 9 de septiembre, una fecha que parece inédita, pero realmente ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la historia de la NFL.

El primer Kickoff para debutar un miércoles fuer durante la temporada 2012, entre: Dallas Cowboys vs New York Giants. Ese juego se llevó a cabo ese día para no competir con la transmisión del ex presidente Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata.

Por otra parte, en 1948 también se jugó un miércoles entre Los Ángeles Rams vs Detroit Lions. En aquella oportunidad, fue la primera vez que un equipo de la liga uso un logotipo pintado en el casco (cuernos amarillos de los Rams).

Finalmente en 1933-36 debido a las antiguas "leyes azules" del estado de Pensilvania que prohibían los eventos deportivos comerciales los domingos. En aquel momento Pittsburgh no eran Steelers, eran Pirates y debutaron en ese momento durante un miércoles.