NFL: ¿Despertará A.J. Brown a la ofensiva de Eagles para vencer a los Lions?

El enfrentamiento del domingo por la noche en la NFL entre los líderes divisionales Philadelphia Eagles (7-2) y Detroit Lions será una prueba de fuego, no solo en el marcador, sino en la química ofensiva de Filadelfia.

La principal preocupación es el descontento de la estrella wide receiver A.J. Brown, quien busca una mayor participación en el juego ofensivo. Brown, que fue objetivo de solo tres pases en la reciente victoria ante Green Bay, criticó la falta de ejecución ofensiva del equipo, insistiendo en que no basta con que la defensa los rescate semana tras semana.

Los Eagles necesitarán que su ataque se reactive para seguir el ritmo de los Detroit Lions, que poseen una de las ofensivas más potentes de la liga, promediando 31.4 puntos por partido. El quarterback Jared Goff ha estado excepcional, liderando la liga en porcentaje de pases completos (74.0).

Este encuentro también pondrá a prueba el dominio local de los Eagles, que han ganado 13 de sus últimos 14 juegos en Filadelfia. El head coach de los Lions, Dan Campbell, se mostró emocionado por el desafío de jugar en un ambiente "hostil", algo que su equipo está listo para "devorar".

El pronóstico de MeridianoBet para este enfrentamiento se inclina hacia un partido de alta anotación y resultado ajustado que podría definirse a favor del equipo local. Se anticipa una victoria para Philadelphia Eagles, pero solo si logran reajustar su ofensiva desde el inicio, igualando el alto ritmo anotador que impondrá Detroit.

R: Luimar González