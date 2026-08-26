Nueva normativa: La NFL y la NCAA cierran las puertas al retorno de exjugadores

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La NFL planea prohibir que los jugadores que regresen al fútbol universitario puedan volver a firmar con equipos profesionales esta misma temporada. Esta información fue revelada recientemente por Adam Schefter, periodista de ESPN.

El objetivo de esta medida es evitar situaciones irregulares en las plantillas. Los jugadores liberados por franquicias de la NFL que regresen a la NCAA mantendrán su estatus de agentes libres, por lo que no estarán sujetos a un nuevo draft.

El caso que desató la polémica

Toda esta controversia estalló tras los movimientos de los jugadores Dae'Quan Wright y Zxavian Harris. Ambos prospectos no fueron seleccionados en el draft, pero firmaron contratos y participaron en campamentos de entrenamiento de la NFL.

Tras superar los periodos de exención y ser liberados por sus equipos profesionales, intentaron regresar al nivel colegial. Su intención era reunirse nuevamente con el entrenador Lane Kiffin en el programa de LSU.

Respuesta contundente del circuito colegial

Las conferencias de la SEC y el Big Ten no tardaron en reaccionar. El martes anunciaron una estricta política que prohíbe a sus universidades incluir en sus equipos a deportistas con pasado profesional.

Esta norma afecta a todo jugador que se haya declarado elegible para el draft de la NFL sin retirarse a tiempo. También bloquea definitivamente a quienes ya hayan estampado su firma en un contrato profesional.

Castigos históricos a la vista

Las consecuencias por romper estas reglas serán implacables. Según fuentes de Mark Schlabach de ESPN, los equipos de la SEC que incorporen a estos jugadores enfrentarán sanciones sin precedentes.

Las multas económicas podrían ser equivalentes a la mitad del presupuesto anual del programa infractor. Además, los entrenadores principales implicados enfrentarían suspensiones de hasta media temporada.

Por si fuera poco, las universidades castigadas podrían perder sus derechos de voto dentro de la liga. El comisionado Greg Sankey también se ha reservado la autoridad de imponer penalidades adicionales si lo considera necesario.