NFL: Christian González no está cerca de renovar con Patriots

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Christian Gonzalez es uno de los jugadores más importantes de New England Patriots. Su impacto en el desempeño defensivo ha sido tal que se ha convertido en pieza fundamental en el equipo. Hoy no parece que el vínculo de ambas partes se extienda y la razón es la pobre oferta del club.

Un entrenador físico Christian White resaltó que pronto habría un acuerdo entre jugador y Patriots en el programa Felger & Mazz. Sin embargo el jugador no confirmó ni negó las declaraciones; por lo que la situación se vuelve cada vez más tensa entre dos partes que se necesitan.

Gonzalez pide un contrato élite para un cornerback en la historia de la liga: 34 - 40 millones de dólares por cuatro temporadas, eso superaría el contrato de Devon Witherspoon con Seattle Seahawks que firmó hace poco por 33 millones y cuatro campañas en la NFL.

¿Por qué New England no tiene urgencia en la renovación de Gonzo?

New England Patriots mantienen una posición de absoluto control contractual. Christian Gonzalez está asegurado para 2026 por un salario base mínimo; además de haber ejercido ya la opción de quinto año de cara a la temporada 2027 por 18.11 millones de dólares.

La gerencia cuenta además con la herramienta estratégica de la etiqueta de franquicia para retenerlo en 2028. Esto sin sufrir presión financiera inmediata ni verse forzados a ceder ante exigencias económicas sumamente elevadas sin verificar consistencia previa.

Al rechazar una oferta inicial para buscar cifras superiores a 35 millones de dólares anuales, el jugador asume un riesgo total de lesiones, sabiendo que deberá rendir a un nivel All-Pro indiscutible para justificar dicha inversión. La sartén está en manos de Patriots hasta mínimo 2027.

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