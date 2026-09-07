NFL: C.J. Stroud se prepara para su redención con los Texans en 2026

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Tras dos temporadas por debajo de las expectativas y un amargo cierre en 2025, el mariscal de campo de los Houston Texans, C.J. Stroud, busca redimirse. Con la temporada 2026 a punto de iniciar, el joven talento promete recuperar la magia que deslumbró en su año de novato.

La fe inquebrantable de un líder

En una reciente entrevista con DJ Bien-Aime de ESPN, Stroud se mostró optimista frente a este crucial reto en su carrera. "Juego a este deporte porque Dios me ha elegido para pasar por estas cosas", confesó el mariscal de campo.

Además, destacó el respaldo incondicional de sus compañeros en el terreno de juego. Aseguró tener una línea que desea protegerlo y un ataque terrestre sólido. "Creo que eso me ayudará, y soy un jugador excepcional", sentenció.

El fantasma de los números

El espectacular año de novato de Stroud en 2023 parece lejano tras las recientes dificultades. Su campaña 2025 culminó con un doloroso partido de ronda divisional ante los Patriots, donde sufrió cuatro costosas intercepciones.

Las estadísticas evidencian este bajón de rendimiento. En 2023 promedió 273.9 yardas por juego y cero intercepciones en postemporada. Sin embargo, entre 2024 y 2025, sus yardas cayeron a 218.3 y sumó un total de 20 intercepciones regulares.

La presión como motor de cambio

Lejos de dejarse intimidar por las críticas, el ex número 2 del draft abraza el desafío con madurez. "La presión es un privilegio. Estoy emocionado", afirmó Stroud, recordando que siempre ha tenido que perseverar.

Su nivel de confianza permanece intacto de cara a los próximos encuentros. El joven jugador tiene muy claro su valor en la liga y su talento innato: "No me desperté un día y olvidé cómo jugar al fútbol".

El respaldo institucional y el debut

Desde la directiva, el propietario Cal McNair reiteró en mayo su total compromiso con el jugador. Aunque los Texans ya renovaron a pilares como Will Anderson Jr., Stroud aún aguarda su extensión, teniendo contrato vigente hasta 2027.

El vestuario también lo apoya ciegamente. El receptor Nico Collins aseguró que Stroud "está hecho para todo" y confía en que silenciará a sus detractores demostrando su verdadera capacidad en el campo.

El momento de la verdad llegará este domingo cuando los Texans inicien la temporada ante los Buffalo Bills. El equipo del entrenador DeMeco Ryans buscará extender su racha de temporadas con al menos 10 victorias.