El contrato récord de los Patriotas que acaba de romper el mercado defensivo en la NFL

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Tras semanas de incertidumbre y negociaciones bastante tensas, los New England Patriots han dado un golpe sobre la mesa. La franquicia aseguró a Christian González con un histórico acuerdo, convirtiéndolo en el esquinero (cornerback) mejor pagado de toda la NFL.

Un contrato que rompe el mercado

El acuerdo, reportado por el especialista Jordan Schultz, vincula a Gonzalez por cuatro años a cambio de 135 millones de dólares. De esta impresionante suma, 102 millones están totalmente garantizados, estableciendo un nuevo estándar en la liga.

Esta astronómica cifra supera con creces la extensión de cuatro años y 132 millones que firmó Devon Witherspoon con Seattle en agosto. Así, la gerencia de Nueva Inglaterra blinda a su principal estrella defensiva.

Fin de la novela antes del debut

Las conversaciones entre ambas partes fueron complicadas y mantuvieron en vilo a los aficionados durante la pretemporada. Las trabas generaron serias dudas sobre si el jugador estaría disponible para el arranque del campeonato.

Afortunadamente para los seguidores de los Patriots, el acuerdo de última hora despejó cualquier interrogante. Gonzalez saltará al emparrillado este miércoles en la Semana 1 frente a los Seahawks, consolidado como el líder de la defensiva.

El legado del draft de Belichick

Elegido en el puesto 17 del draft de 2023, González representa uno de los últimos grandes aciertos de Bill Belichick. El legendario entrenador confió plenamente en su talento antes de despedirse de la organización.

El impacto del esquinero en la liga fue inmediato, demostrando unas habilidades atléticas excepcionales desde su llegada. Aunque una lesión en el hombro supuso un duro obstáculo inicial, supo sobreponerse para brillar al más alto nivel.

Liderazgo en los momentos clave

Su talento es tan respetado que, pese a no registrar intercepciones en la última temporada regular, fue convocado al Pro Bowl. Su impecable cobertura sencillamente obliga a los mariscales rivales a evitar lanzar hacia su zona.

Sin embargo, su momento de mayor gloria llegó cuando el equipo más lo necesitaba, en el Campeonato de la AFC. Una intercepción crucial ante los Denver Broncos selló la victoria e impulsó a los Patriots directamente al Super Bowl LX.