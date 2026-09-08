NFL: Tampa Bay asegura a su mariscal de campo con un contrato récord

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Tras semanas de incertidumbre y rumores sobre su futuro, los Tampa Bay Buccaneers aseguraron finalmente a su mariscal de campo franquicia. Este martes, el equipo anunció una extensión de contrato por tres años con Baker Mayfield, poniendo fin a las tensiones y convirtiéndolo en el protagonista del acuerdo más lucrativo en la historia de la organización.

Un acuerdo millonario tras meses de tensión

Según los detalles revelados por el especialista Tom Pelissero, el nuevo vínculo está valorado en aproximadamente 55 millones de dólares por temporada. Esta astronómica cifra consolida al mariscal de 31 años dentro de la élite financiera de la NFL.

El camino hacia esta histórica firma no fue para nada sencillo. Durante la temporada baja, las negociaciones entre el equipo y el jugador se estancaron por completo. Esto dejaba a Mayfield con un pie afuera, perfilándose hacia la agencia libre de 2027.

Esta pausa generó una evidente molestia en el mariscal de campo. Durante el campo de entrenamiento, no ocultó su frustración, ya que esperaba un compromiso a largo plazo después de que la gerencia le asegurara que él era la cara de la franquicia.

Rendimiento que justifica la inversión

Desde su aterrizaje en Tampa Bay en 2023, el rendimiento del quarterback ha sido sobresaliente. Su impacto fue inmediato y ha sido reconocido con dos selecciones al Pro Bowl, demostrando ser la pieza vital que la ofensiva necesitaba.

Sus estadísticas personales respaldan cada dólar de esta renovación millonaria. Mayfield ha logrado un sólido promedio de 4.079 yardas aéreas y 32 touchdowns por campaña, limitando sus errores a solo 12 intercepciones anuales.

En el plano colectivo, su liderazgo llevó a los Buccaneers a coronarse campeones de la NFC Sur en sus primeras dos temporadas. Sin embargo, el equipo tiene una cuenta pendiente tras fracasar en su intento de clasificar a los playoffs en 2025.

La directiva cierra filas con su estrella

Joel Glazer, propietario de los Buccaneers, dejó clara la postura de la organización respecto a esta fuerte inversión. A través de un comunicado oficial, enfatizó que la llegada del jugador fue un punto de inflexión muy positivo.

"La llegada de Baker marcó un nuevo e importante capítulo para nuestra organización, y en los últimos tres años se ha consolidado como el líder indiscutible", afirmó Glazer.

El directivo destacó que este contrato refleja una confianza absoluta en las capacidades de su estrella. "Su espíritu competitivo, su resiliencia y su compromiso con la victoria representan todo lo que buscamos en nuestros jugadores", concluyó.