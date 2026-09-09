NFL: New England Patriots inician el asalto al Super Bowl en 2027

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New England Patriots vuelve a la acción de la NFL en su temporada 2026. El equipo de Mike Vrabel debutará ante los actuales campeones de la competición. Seattle Seahawks será el primer rival en un duro camino para llegar al Super Bowl LXI y eventualmente levantar el título.

Patriots inician la temporada 2026 de la NFL con muchas expectativas, en relación con el año pasado que era más de transición. La realidad dejó boquiabierto a todo al mundo del Football con una campaña con marca positiva, siendo dominantes desde la defensa y los equipos especiales.

En ese contexto, este nuevo inicio se presenta como el ideal para consolidar todo el trabajo realizado el año pasado. Con un Mike Vrabel con crédito para seguir trabajando; además de un Drake Maye que ya cuenta con experiencia y el tándem: AJ Brown y TreVeyon Henderson para anotar puntos.

New England Patriots: ¿Qué esperar de los dirigidos por Mike Vrabel en la temporada 2026?

Patriots tenía un equipo bastante joven en muchas líneas el año pasado. La mayoría contaba a penas con juegos en postemporada, pero eso cambio para este 2026. Ahora tienen un plantel más maduro, con estrellas consolidadas y jóvenes que ya dejaron de ser promesas para ser realidades.

La paliza en el Super Bowl LX contra Seattle Seahawks dejó en evidencia que había mucho por lo que trabajar; pero se contaba con una base sólida para alcanzar los resultados deseados. Hoy el equipo debutará con piezas nuevas que se han adaptado al equipo de manera óptima.

AJ Brown, TreVeyon Henderson, Rhamondre Stevenson, Romeo Doubs, serán claves para la ofensiva del equipo. Además de contar con Eli Raridon el novato que tiene toda la pinta de dominar desde el Ala Cerrada gracias a su físico privilegiado, con el que lo comparan a Rob Gronkowski.

New England Patriots y sus latinos

Andy Borregales y Christian Gonzalez serán fundamentales para lograr las victorias en la temporada. Ambos son parte de los equipos especiales y la defensa que funcionó de manera perfecta el último año. En este 2026-27 se espera un salto de calidad de su parte.