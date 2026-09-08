Seahawks y Patriots reeditan el Super Bowl LX en un histórico arranque de la NFL 2026

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La temporada 2026 de la NFL arranca con un choque electrizante y lleno de historia. Los campeones defensores, Seattle Seahawks, inician la defensa de su título recibiendo a los New England Patriots en lo que será apenas el tercer remate de Super Bowl en la primera semana de campeonato en la historia de la liga.

Un arranque de temporada con sabor a revancha

Siete meses después de la victoria de Seattle por 29-13 en el Super Bowl LX, ambos conjuntos se vuelven a ver las caras. A pesar del ambiente festivo por el izado del banderín de campeones en Seattle, la plantilla local mantiene los pies en la tierra. Por su parte, New England llega bajo la conducción de Drake Maye y la incorporación del estelar receptor A.J. Brown, buscando iniciar con el pie derecho y dejar atrás el resultado de febrero.

Jugadores clave y emparejamiento a seguir

El duelo individual de la noche estará en la secundaria: el esquinero de los Patriots, Christian Gonzalez, frente al Receptor del Año, Jaxon Smith-Njigba. En el Super Bowl anterior, Gonzalez logró limitar las conexiones hacia el receptor estrella, por lo que la efectividad de esta cobertura marcará la pauta del ataque aéreo de Sam Darnold.

Datos estadísticos para tus análisis

Historial reciente: Seattle domina la serie histórica 12-9 y ha ganado cinco de sus últimos siete partidos de inicio de temporada.

Tendencia en la liga: En las 11 ocasiones previas donde los contendientes del Super Bowl se midieron al año siguiente, el campeón reinante se llevó el triunfo en ocho oportunidades.

Factor mariscal: Sam Darnold suma campañas consecutivas superando las 4.000 yardas por pase, mientras que Drake Maye busca mantener su nivel tras liderar la NFL en porcentaje de pases completos (72%) la campaña anterior.

Líneas y cuotas de MeridianoBet

Para este duelo inaugural en el Lumen Field, las opciones de apuestas posicionan al conjunto local como el candidato a dominar el encuentro:

Línea de hándicap: Seattle Seahawks -3.5 (-110)

Mercado de ganador: Seattle Seahawks (-180)

Alternativa de juego: Altas / Bajas de puntos en el encuentro - Más de 43.5 (-125)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González