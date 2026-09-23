NFL: Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans jugaron en el mismo infierno

La NFL debe tomar cartas en el asunto o los jugadores sufrirán un problema de salud muy grave. En el Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans hubo temperaturas de 69 °C (157 °F), estuvieron en el infierno. Incluso los botines de los jugadores se derritieron por el extremo calor.

Las condiciones en el Nissan Stadium fueron tan extremas que el calzado de los jugadores se derritieron: "Nunca había pensado en lo caliente que puede ponerse un estadio si tiene césped artificial. (El calor) se queda ahí y rebota hacia ti". Palabras de Jordan Mailata, tackle de Eagles.

Incluso el entrenador Nick Sirianni (HC - Philadelphia) recibió suero intravenoso debido al calor. Una situación que no pasará desapercibida para la Asociación de jugadores de la NFL (NFLPA) que piden (ahora con más motivos) jugar en estadios con césped natural y no artificial.

El liniero ofensivo Cam Jurgens (Eagles) señaló tras el juego: "Me arden los pies, aún me duelen. Ese césped artificial irradiaba un calor tremendo". Esta situación pone en tela de juicio la programación de partidos bajo zonas de clima caluroso durante el mes de septiembre.

Dak Prescott suma nuevo liderato histórico en Dallas Cowboys

Dak Prescott acumula una cantidad de récords impresionantes en su carrera en la NFL. Todos con Dallas Cowboys, un equipo que confió en él y lo ha tratado como la superestrella del proyecto. Su último gran logro fue superar a una de las máximas leyendas de la organización.

Prescott en la victoria 37-20 de Cowboys sobre Washington Commanders registró: 26-31 conversiones, 279 yardas, 4 TD, 4 acarreos, 26 yardas. Con esos números volvió a ser el líder ofensivo del equipo y sumó la primera victoria del año, pero además, superó a una leyenda.

Dak con sus 4 pases de TD alcanzó los 249 TD en su carrera con Dallas Cowboys; superando a Tony Romo y convirtiéndose en el quarterback con más touchdown en la historia de la franquicia. Una marca más para Prescott en una carrera individualmente exitosa.

¿Cómo se jugará la Semana 3 de la NFL?