Josh Allen entra en la historia de la NFL: solo dos jugadores lo han logrado

Josh Allen protagonizó una actuación histórica en el arranque de la temporada 2026 de la NFL. El quarterback estadounidense se robó todas las miradas en la victoria de los Buffalo Bills (41x31) sobre Detroit Lions en e primer partido de la segunda semana de la nueva edición del fútbol americano.

El quarterback de los Buffalo Bills se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la liga en registrar al menos nueve touchdowns totales y cuatro terrestres en un período de cinco días, una marca que solo había alcanzado anteriormente Ernie Nevers en 1929, de acuerdo con OptaSTATS.

Josh Allen hace historia en el arranque de la NFL 2026

Allen comenzó esta secuencia el domingo ante los Houston Texans, partido en el que consiguió cuatro touchdowns, dos de ellos por tierra y dos mediante pases. Apenas cuatro días después, volvió a ser determinante contra los Detroit Lions al participar en cinco anotaciones más, con tres pases de touchdown y dos carreras hasta la zona prometida, liderando a Buffalo a una victoria de 41-31

La comparación con Nevers le da una dimensión especial al registro. Entre el 24 y el 28 de noviembre de 1929, el legendario jugador de los Cardinals anotó nueve touchdowns terrestres y consiguió todos los 59 puntos de su equipo durante dos victorias. Allen, en cambio, alcanzó sus nueve touchdowns combinando su producción como pasador y corredor, una muestra de la versatilidad que caracteriza su juego.

Además del récord histórico, el inicio de Allen ha sido fundamental para que los Bills comiencen la temporada con marca de 2-0. En sus dos primeros partidos suma 582 yardas por pase, cinco touchdowns aéreos y cuatro terrestres, sin haber lanzado una intercepción. Su actuación frente a Detroit también le permitió alcanzar por cuarta ocasión en su carrera un partido con tres pases de touchdown y dos anotaciones terrestres, una combinación que ningún otro jugador ha conseguido más veces en la NFL.