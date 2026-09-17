NFL: Travis Kelce es víctima de multimillonaria estafa Ponzi

Travis Kelce es uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la NFL. El Ala Cerrada de Kansas City Chiefs está involucrado en una estafa Ponzi llevada a cabo por la firma de inversión Swiftarc Capital LLC; la misma involucra más de 35 millones de dólares.

Kelce salió a relucir durante la reciente sentencia judicial contra Siddharth Jawahar, fundador de Swiftarc Capital LLC; quien fue condenado por un juez federal a 11 años de prisión tras comprobarse el desvío sistemático de fondos aportados por múltiples inversores.

La investigación de la fiscalía federal reveló que el responsable ocultó el desplome financiero de sus operaciones mientras desviaba el dinero de los afectados hacia: lujos personales, aviones privados, estancias en hoteles exclusivos y costosas propiedades en territorio estadounidense.

Aunque la vinculación de la estrella de la NFL con un fondo de la firma ya había sido reportada en el pasado por medios especializados, este veredicto judicial sella un duro golpe financiero que arrastró a reconocidas figuras del deporte profesional norteamericano.

New England Patriots sufren la pesadilla más histórica de la liga

New England Patriots cayeron 10-13 contra Seattle Seahawks en lo que fue la revancha del último Super Bowl. Un mal arranque de juego para los de Drake Maye que no lograron mover las cadenas. Además, cometieron tantos errores que son leyendas en su propio apartado histórico.

Patriots solo funcionó bien a nivel defensivo, un sello que ha venido potenciándose a lo largo de los últimos años. Ahora a nivel ofensivo, tuvieron un colapso sin precedentes: errores y una mala selección de jugadas los llevó a solo anotar 10 puntos con un TD y un gol de campo.

Lo de New England es tan malo que es el primer equipo en los últimos 30 años en: lanzar 3+ intercepciones, recibir 3+ capturas, cometer 3+ penalizaciones y no anotar puntos en cualquier cuarto de cualquier juego individual. Una noche de pesadilla que todos van a querer olvidar.