A la caza de Gonzalez: Travis Kelce escala al segundo puesto histórico entre alas cerradas

Travis Kelce continúa escribiendo su nombre con letras doradas en los libros de récords de la NFL. El estelar ala cerrada de los Kansas City Chiefs superó al legendario Jason Witten para adueñarse del segundo puesto histórico de yardas recibidas en su posición.

Un hito alcanzado en horario estelar

La histórica marca llegó durante la jornada del lunes por la noche frente a los Denver Broncos. Kelce logró una espectacular recepción larga en tercera oportunidad que consolidó una importante ganancia para la ofensiva de su equipo.

Con esa jugada clave, el carismático jugador alcanzó las 13.067 yardas en su brillante carrera profesional. De esta manera, dejó atrás el registro de 13.046 yardas que ostentaba Witten, quien brilló durante 17 años principalmente con los Dallas Cowboys.

Tony González, el próximo objetivo

Ahora, el veterano de los Chiefs solo tiene por delante a la máxima figura estadística de la posición: Tony González. El exjugador de Kansas City y Atlanta acumuló unas impresionantes 15.127 yardas a lo largo de sus 17 temporadas en los emparrillados.

González marcó un antes y un después en la liga, ingresando al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Sin embargo, el actual referente ofensivo de los Chiefs, con su ritmo arrollador, amenaza con acercarse a esa mítica cima estadística.

Un currículum de época

El legado del número 87 va mucho más allá de este reciente hito logrado ante la defensiva de Denver. Actualmente ostenta el récord absoluto de más temporadas con al menos 1.000 yardas recibidas para un ala cerrada, con un total de siete campañas.

Además de su inigualable capacidad para devorar yardas, Kelce se ubica con la tercera mayor cantidad de recepciones en la historia de su posición. Su constancia e impacto en el juego lo han llevado a ser seleccionado en 11 ocasiones al ansiado Pro Bowl.

Compromiso inquebrantable con Kansas City

A sus 36 años, el tricampeón del Super Bowl demostró que aún tiene mucha pasión por competir al máximo nivel. En lugar de optar por el retiro durante la pretemporada, decidió renovar su contrato por un año más con la franquicia de sus amores.

Desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2013, Kelce ha jugado sus 13 campañas exclusivamente con Kansas City. Su lealtad y talento lo han convertido, indiscutiblemente, en uno de los pilares de la actual dinastía de la liga.