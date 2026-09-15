NFL: Los Seahawks pierden a Sam Darnold por tiempo indefinido

La defensa del título de los Seahawks de Seattle acaba de sufrir un tropiezo inesperado. Sam Darnold, el mariscal de campo que los guio a la gloria del Super Bowl la temporada pasada, padece una peculiar lesión en el glúteo. Aunque el equipo descartó daños estructurales graves, su presencia en los emparrillados ha quedado en un limbo sin fecha exacta de regreso.

Un diagnóstico fuera de lo común

El cuerpo médico de los Seahawks describió la molestia de Darnold como una afección de tejido blando "muy particular". La buena noticia dentro de este escenario es que la articulación de su cadera no sufrió ningún tipo de daño colateral.

Por los momentos, la directiva ha decidido ser cautelosa y no ha colocado al jugador de 29 años en la lista de lesionados. El equipo espera que esta inusual lesión sea de corta duración, permitiéndole volver pronto a la acción.

Sin embargo, el panorama inmediato es poco alentador para el mariscal de campo. Darnold no pudo entrenar con el resto de sus compañeros este lunes, por lo que su participación contra los Cardenales de Arizona es casi improbable.

El golpe que encendió las alarmas

El desafortunado incidente ocurrió durante la primera serie ofensiva del enfrentamiento de la semana pasada. Seattle se medía a los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando la tragedia golpeó a su líder sobre el terreno de juego.

Darnold fue derribado con dureza por Dre'Mont Jones, provocando que el mariscal abandonara el campo con una evidente cojera. La imagen generó mucha tensión entre los fanáticos, quienes recordaron lo vital que fue su presencia el año pasado.

Drew Lock asume la responsabilidad

Ante la salida obligada de su estrella, el suplente Drew Lock tuvo que entrar al quite de manera repentina. Lejos de achicarse ante la presión, el mariscal de campo respondió con creces para mantener a flote a la ofensiva.

Lock brilló al completar 16 de sus 22 intentos de pase, acumulando 187 yardas aéreas y mostrando gran temple. Su sólido desempeño incluyó un envío de touchdown, comandando la emocionante remontada para vencer 13-10 a Nueva Inglaterra.

El peso del campeón

La ausencia de Darnold representa una baja muy sensible para las aspiraciones del conjunto dirigido por Mike Macdonald. La campaña anterior fue el motor absoluto del equipo, sin perderse un solo compromiso en todo el calendario.

Sus números de campeonato respaldan su jerarquía: 4.048 yardas por aire, 25 pases de anotación y 14 intercepciones. Además, fue la pieza clave para que la franquicia lograra un histórico récord de 14 victorias rumbo al título.