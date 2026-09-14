NFL: Minnesota anota 29 puntos sin respuesta y aplasta a Green Bay en su debut

Carson Wentz asumió los controles de la ofensiva tras la temprana lesión de Kyler Murray y orquestó una espectacular remontada de 29 puntos sin respuesta, guiando a los Vikings de Minnesota a una victoria de 39-22 sobre los Packers de Green Bay en el arranque de la temporada. Compromiso que contó con la transmisión de Meridiano Televisión.

Un relevo magistral

Wentz saltó al emparrillado luego de que Murray sufriera una conmoción cerebral en el primer cuarto. El experimentado mariscal de campo no se amilanó ante el sorpresivo reto y comandó el ataque visitante con absoluto aplomo en un entorno hostil. El veterano de 11 temporadas conectó dos pases de anotación con el estelar Justin Jefferson, igualando de inmediato la cuota del receptor en toda la campaña 2025.

Además, ambos, Carson Wentz y Justin Jefferson, se combinaron para una conversión de dos puntos vital. Esa jugada le dio a los Vikings su primera ventaja del compromiso (25-22) con 6:37 por jugar en el reloj.

Wentz terminó lanzando tres pases de touchdown, incluyendo uno a T.J. Hockenson, demostrando por qué le ganó el puesto de suplente al novato J.J. McCarthy.

El colapso de Jordan Love

En la otra acera, Jordan Love vivió una auténtica pesadilla en los minutos finales. Aunque el mariscal de Green Bay brilló en la primera mitad, se desmoronó por completo ante la presión incesante de la línea defensiva de Minnesota.

Love terminó perdiendo el ovoide en una captura y posteriormente lanzó una intercepción en lo profundo de su propio territorio. Estas dos costosas entregas de balón apagaron cualquier esperanza de reacción y sentenciaron el destino de los locales.

El mariscal finalizó con 387 yardas y dos envíos anotadores hacia Christian Watson. Sin embargo, su pobre efectividad de 3 de 12 en terceras oportunidades reflejó la inoperancia de su ofensiva en los momentos verdaderamente cruciales.

Errores desde la banda

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, también tuvo responsabilidad en el desastre tras una polémica decisión. Anuló un gol de campo del novato Trey Smack debido a una penalización por fuera de juego, buscando extender la serie ofensiva.

Esta jugada dejó al equipo en situación de cuarta y una yarda por avanzar, pero Love fue frenado en la línea de golpeo. Green Bay dejó escapar puntos que hubiesen ampliado su ventaja de cinco unidades, cediendo el momento anímico al rival.

La defensiva tampoco ayudó, cometiendo cuatro infracciones determinantes en la serie clave de Minnesota. Un golpe tardío sobre Wentz y un costoso castigo de Xavier McKinney que anuló una intercepción en las diagonales terminaron hundiendo a la localía.

La ley del ex en acción

Tras los múltiples castigos que mantuvieron viva la serie ofensiva, Aaron Jones no desaprovechó la oportunidad. El corredor castigó a su antiguo equipo anotando un touchdown terrestre fundamental en la jugada inmediatamente posterior a las penalizaciones.

Jordan Mason también se sumó a la fiesta por tierra al conseguir otra anotación para sellar el abultado marcador. Con esta dolorosa caída, los Packers retomaron la racha negativa con la que cerraron los playoffs de la temporada pasada.