Los Raiders aseguran su ofensiva: 45 millones para el ala cerrada Michael Mayer

La gerencia de los Raiders de Las Vegas no ha escatimado en gastos para garantizar su poderío ofensivo. El equipo blindó a su prometedor ala cerrada, Michael Mayer, con una jugosa extensión de contrato por tres temporadas. Este acuerdo multimillonario lo posiciona directamente en la élite financiera de la NFL, demostrando la enorme confianza de la franquicia en su talento.

Un salario de superestrella

Según información compartida por el reconocido periodista Ian Rapoport, el nuevo vínculo contractual alcanza los 45 millones de dólares. De esta impresionante cifra, 30 millones están totalmente garantizados para la tranquilidad del jugador de 25 años.

Con este movimiento, Mayer da un salto gigante en la escala salarial del fútbol americano. Gracias a su nuevo ingreso anual, ahora se consagra como el cuarto ala cerrada mejor pagado de toda la liga.

Recompensa al desarrollo

Mayer fue seleccionado originalmente por los Raiders en la tercera ronda del draft de 2023. Antes de esta sorpresiva extensión, el jugador se preparaba para encarar su último año de contrato bajo su acuerdo de novato.

La gerencia decidió premiar su progreso tras una sólida temporada pasada. En ella, firmó su mejor marca personal con 35 recepciones y 328 yardas totales, promediando unas destacadas 9.4 yardas por atrapada.

Oportunidad de oro a la vista

Este contrato llega en un momento crucial, ya que Mayer tendrá un rol protagónico en el arranque del campeonato. El sistema ofensivo de Las Vegas dependerá en gran medida de sus manos y su capacidad para bloquear.

Esto se debe a la reciente cirugía de meniscos que sufrió su compañero, el también ala cerrada Brock Bowers. Se espera que Bowers se pierda al menos un par de juegos, dejando a Mayer como el referente absoluto de la posición.

Día de ganancias históricas

Este fin de semana resultó ser una auténtica mina de oro para los alas cerradas en la NFL. El mercado experimentó una inyección de capital que revaloriza por completo la importancia de estos jugadores.

Además del acuerdo de Mayer, Tucker Kraft también cobró un cheque monumental con los Green Bay Packers. Kraft acordó una extensión de cuatro años por 75 millones de dólares, la cual podría elevarse a 92 millones con incentivos.